Φρέιζερ Πράις στο Gazzetta: «Πορτοκαλί μαλλιά σαν τη φωτιά ενός πυραύλου...»

Το παρατσούκλι της Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις είναι Pocket Rocket και η ίδια αποφάσισε να μας δώσει ακόμη έναν λόγο για να την αποκαλούμε έτσι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΚΙΩΝΗ

Στην πρώτη της κούρσα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, η σταρ των σπριντ Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις επέλεξε τα μαλλιά της να είναι έντονο πορτοκαλί.

Όποιος την παρακολουθεί θα γνωρίζει πως πρόκειται για ένα... πολύχρωμο κορίτσι, που αλλάζει πολύ συχνά χρώμα στα μαλλιά της (φορά περούκες) και που μάλιστα την έχουμε δει να αλλάζει χρώμα πριν από κάθε κούρσα, στο ίδιο πρωτάθλημα.

Αυτή τη φορά, στον προκριματικό των 100μ., η Φρέιζερ Πράις εμφανίστηκε με έντονο πορτοκαλί που μοιάζει με τη φωτιά που βγάζει ο πύραυλος, όπως εξήγησε η ίδια στο Gazzetta. Το παρατσούκλι της είναι Pocket rocket ή Mommy rocket, με την ίδια να μας δίνει έναν ακόμη λόγο να την αποκαλούμε πύραυλο.

«Μου αρέσει το πορτοκαλί. Είναι σαν τη φωτιά στο τέλος του πυραύλου...», δήλωσε γελώντας με νόημα η Τζαμαϊκανή παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν συμπληρώσει: «Έβαλα και λίγο φούξια στην άκρη, λίγο Barbie». Τώρα, βέβαια, αποτελεί ένα... μυστήριο για το τί θα επιλέξει στον ημιτελικό και στον τελικό.

Αξίζει να θυμίσουμε πως την έχουμε δει με ροζ μαλλιά, με πράσινα/κίτρινα που ταίριαζαν με τη σημαία της χώρας της ενώ το 2019 στη Ντόχα είχε βάλει μία περούκα με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, σε μία προσπάθεια να κάνει μία ισχυρή δήλωση.

Η 36χρονη πλέον πρωταθλήτρια των σπριντ προκρίθηκε στον ημιτελικό των 100μ. και στοχεύει στο έκτο χρυσό σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα τη συγκεκριμένη απόσταση και παρ΄όλο που πέρασε μία περίεργη χρονιά, δεν αλλάζει τον στόχο της:

«Η φετινή χρονιά ήταν μία πρόκληση, θα έλεγα πως είμαι μαχήτρια. Είναι κάτι άλλο όταν μπαίνεις στον αγώνα σε ένα πρωτάθλημα, είναι αλλιώς εκεί. Πρέπει απλά να προπονείσαι και να προπονείσαι και να κάνεις και άλλη προπόνηση, για να φτάσεις εκεί που θες».

The Mommy Rocket shutting it down in the heats 🔥



Catch 🇯🇲's @realshellyannfp in tomorrow's 100m semi-finals 👀#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/XEN3dHq6Lo