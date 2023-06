Αγώνες στους οποίους δεν θα γίνονται έλεγχοι ντόπινγκ διοργανώνονταιστην Αυστραλία αλλά οι χρήστες του Twitter... δίκασαν αυτή την πρωτοβουλία.

Το ντόπινγκ αποτελεί τη σκιά που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια στον στίβο και που ακόμη και τώρα έχει αφήσει το στίγμα του καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που σχόλια όπως «κανένας δεν είναι καθαρός» θα ακουστούν στο πλαίσιο μεγάλων διοργανώσεων. Στην Αυστραλία αποφάσισαν, λοιπόν, να "απενοχοποιήσουν" το ντόπινγκ βασιζόμενοι στην επιστήμη.

Ο λόγος για τα Enhanced games τα οποία, όπως γράφουν οι διοργανωτές τους, είναι η "εναλλακτική για τους διεφθαρμένους Ολυμπιακούς Αγώνες" και όπου δεν θα γίνεται έλεγχος αντί ντόπινγκ σε κανέναν αθλητή, πράγμα που σημαίνει πως ο καθένας θα μπορεί να κάνει χρήση ουσιών που είναι απαγορευμένες από τον Παγκόσμιο οργανισμό άντι-ντόπινγκ (WADA).

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις τους στα social media, θεωρούν πως η επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που μπορεί πλέον να βοηθήσει τους αθλητές και τις αθλήτριες να υπερβούν τα ανθρώπινα όρια, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Οι διοργανωτές είναι όλοι γιατροί και επιστήμονες του κλάδου που υποστηρίζουν πως αν ενωθεί η ανθρώπινη ικανότητα με την επιστήμη το αποτέλεσμα θα είναι εκπληκτικό.

Μάλιστα, δημιούργησαν και ένα promo video στο οποίο απεικονίζεται ένας αθλητής -του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουμε- ο οποίος υποστηρίζει πως έχει τρέξει τα 100μ. σε 9.49 και άρα είναι ο γρηγορότερος σπρίντερ του κόσμου αφού έχει καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ (9.56).

He is the fastest man in the world. He has broken Usain Bolt’s 100m record.



But the world isn’t ready for him. The Olympics hate him.



He has been vilified. He will be vindicated.



Come watch him compete at the 2024 Enhanced Games. pic.twitter.com/iop3IUptGz