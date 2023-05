Πολύ κοντά στο να κάνει την 2η επίδοση όλων των εποχών στο έπταθλο είναι η Αννα Χολ μετά από μία εκπληκτική πρώτη ημέρα στο Γκέτζις, όπου υπάρχει και διπλή ελληνική συμμετοχή.

Η Αννα Χολ στον πρώτο της αγώνα για φέτος στο έπταθλο του στίβου, προϊδέασε για μία τεράστια επίδοση αύριο (28/5).

Μετά την πρώτη ημέρα στο κορυφαίο μίτινγκ του κόσμου στα σύνθετα, αυτό του Γκέτζις, έχει συγκεντρώσει 4.172 βαθμούς που είναι οι περισσότεροι στην ιστορία, πίσω από αυτούς που είχε συγκεντρώσει η Τζάκι Τζόινερ Κέρσι, όταν είχε κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ το 1988 (4.264 την πρώτη ημέρα και 7.291 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ).

Η Χολ έκανε τρία ατομικά ρεκόρ την πρώτη ημέρα (12.75 στα 100 εμπ΄πδια, 1,92 στο ύψος και 22.82 στα 200 μέτρα), ενώ έριξε στη σφαίρα 13,90μ. Αν αύριο όλα πάνε ομαλά, τότε θα γίνει η 5η αθλήτρια στην ιστορία που θα σπάσει το φράγμα των 7.000 βαθμών μετά τις Κέρσι, Κλουφτ, Τιάμ και Νικίτινα.

Final heat of the hep 200m - we knew it would be a 22…and it’s a 22.88s for Anna Hall! pic.twitter.com/nMeKBAcTA9