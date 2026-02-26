Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Το πέναλτι που ζήτησε ο Τεττέη
Στο 74' ο Ανδρέας Τεττέη διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε πτώση του μέσα στην περιοχή της Βικτόρια Πλζεν.
Ο σκόρερ του «πράσινου» γκολ Ανδρέας Τεττέη στην Τσεχία διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι στο δεύτερο μέρος.
Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού στο 74' μπήκε στην περιοχή της Βικτόρια Πλζεν και έπεσε με τον Ντουέ να τον μαρκάρει. Ο Ρούμσας δεν έδειξε κάτι και το παιχνίδι συνεχίστηκε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.