Ο σκόρερ του «πράσινου» γκολ Ανδρέας Τεττέη στην Τσεχία διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι στο δεύτερο μέρος.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού στο 74' μπήκε στην περιοχή της Βικτόρια Πλζεν και έπεσε με τον Ντουέ να τον μαρκάρει. Ο Ρούμσας δεν έδειξε κάτι και το παιχνίδι συνεχίστηκε.