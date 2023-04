Η Athletics Integrity Unit απέκλεισε για 5 και τέσσερα χρόνια τον πρόεδρο και τον Γ.Γ. της Αλβανικής ομοσπονδίας, γιατί έδωσαν ψεύτικη επίδοση σε αθλητή του μήκους ώστε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021.

Σκληρό ban στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της Αλβανικής ομοσπονδίας στίβου για «επεξεργασία» αποτελέσματος του πρωταθλητή του μήκους Ιζμίρ Σμαϊλάι, προκειμένου να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιου το 2021.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ακεραιότητας είχε αποκλείσει προσωρινά τον αθλητή, αλλά και τον πρόεδρο της ομοσπονδίας Γκέργκι Ρούλι, μαζί με τον γ.γ. Νικολίν Ντιονίζι, καθώς ήταν σε εξέλιξη έρευνα για παραποίηση αποτελέσματος, ώστε ο Σμαϊλάι να πάει με όριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Κατά την έρευνα βεβαιώθηκαν πως έστειλαν επεξεργασμένη φωτογραφία με επίδοση που έδειχνε ότι ο μηκίστας είχε κάνει 8,16μ., ενώ στην πραγματικότητα το άλμα του ήταν κάτω από τα 8 μέτρα. Παράλληλα, οι διοργανωτές κατέγραψαν... κανονικό άνεμο, αλλά πουθενά δεν υπήρχε ανεμόμετρο.

izmir smajlaj just jumped a new National record of 8.16m (26-9.25) pic.twitter.com/49HPNcOrUb