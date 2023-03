Απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ για Κ18 και Κ20 από την Αντέτζα Χοτζ με 22.33 στα 200 μέτρα.

Μία ασύλληπτη επίδοση έκανε μια 16χρονη αθλήτρια στον στίβο.

Η Ατζέντα Χοτζ από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, έτρεξε στο εθνικό πρωτάθλημα Κ18 της κατηγορίας της στις ΗΠΑ και σημείωσε ένα εκπληκτικό -διπλό- παγκόσμιο ρεκόρ!

Η νεαρή αθλήτρια τερμάτισε σε χρόνο 22.33, για να σημειώσει Παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στις κατηγορίες Κ18 και Κ20, καθώς και απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ (ανοιχτού και κλειστού δηλαδή) τόσο στην Κ18 (22.42 το προηγούμενο ρεκόρ της Εϊμι Χαντ), όσο και στην Κ20 (22.40 της Μπιάνκα Νάιτ)!

22.33s!!

Personal Best

British Virgin Islands National Record

US High School Record

World U-20 Record

7th fastest of all-time



