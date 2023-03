Ενας Τζαμαϊκανός, ο Τζέιντον Χίμπερτ, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού και έκανε απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών στο τριπλούν με 17,54μ.

Το κολεγιακό πρωτάθλημα στίβου στις ΗΠΑ έφερε τα ξημερώματα ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων.

«Δράστης» ο Τζαμαϊκανός Τζέιντον Χίμπερτ, ο οποίος στο πρώτο του άλμα στο τριπλούν «πέταξε» στα 17,54μ., επίδοση που είναι απόλυτο Παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 σε ανοιχτό και κλειστό.

Another Jamaican athlete has made the headlines with a record breaking performance. Heartiest congratulations to Under-20 triple jumper Jaydon Hibbert on his 17.54 metre jump which landed him the world under 20 record as he competed in his first NCAA Indoor Championships. (1/2) pic.twitter.com/Zab4p3GnOq