Την έκτη επίδοση όλων των εποχών σε μαραθώνιο έκανε η Ρόζμαρι Βανζίρου στο Τόκιο, ενώ στους άνδρες ο νικητής κρίθηκε σε… σπριντ!

Αγώνες στίβου δεν έχουμε μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε άλλες πόλεις του κόσμου. Στο Τόκιο έγινε ένας εκπληκτικός μαραθώνιος, τόσο σε άνδρες, όσο και στις γυναίκες.

Στον πρώτο major μαραθώνιο για το 2023, τρεις άνδρες χρειάστηκε να κάνουν… σπριντ σαν 100αρηδες για να αναδειχθεί ο νικητής. Αυτός ήταν ο Ντέσο Γκελίμα που τερμάτισε σε χρόνο 2:05.22, όσο έκανε και ο Μοχάμεντ Εσα, τον οποίο στην τελική ευθεία… έκλεισε για να κερδίσει αυτός. Τρίτος ήταν ο Τσεγκαγιέ Κεμπέντε με 2:05.25.

Sprint Finish In The Men's Race At The 2023 Tokyo Marathon! pic.twitter.com/ld2FKIek1j