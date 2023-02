Ο Λαμέτσα Γκίρμα από την Αιθιοπία έγινε ο πρώτος δρομέας που κατέβηκε τα 7:24 στα 3.000μ. στον κλειστό στίβο, πετυχαίνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στην απόσταση με 7:23.81 στο Λιεβέν.



Ένα παγκόσμιο ρεκόρ που κρατούσε από τον προηγούμενο αιώνα καταρρίφθηκε στο μίτινγκ του Λιεβέν στη Γαλλία. Ο 23χρονος Αιθίοπας Λαμέτσα Γκίρμα έτρεξε τα 3.000μ. σε 7:23.81 πετυχαίνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο κλειστό στίβο, καταρρίποντας το προηγούμενο ρεκόρ που ανήκε στον σπουδαίο Κενυάτη, Ντάνιελ Κόμεν με 7:24.90 και είχε επιτεχθεί στις 6 Φεβρουαρίου 1998 στη Βουδαπέστη.

Πιο γρήγορος από τον Κόμεν ήταν και ο Ισπανός και πρώην Μαροκινός, Μοχάμεντ Κατίρ, που τερμάτισε σε 7:24.68, πετυχαίνοντας ρεκόρ Ευρώπης.

Στο επί κοντώ ανδρών ο Αρμάντ Ντουπλάντις νίκησε με 6.01μ., ενώ ατομικό ρεκόρ σημείωσε ο Ιταλός, Κλαούντιο Στέκι με 5.82μ.

7:23.81



Breathtaking performance from Lamecha Girma at @Meeting_Lievin, who breaks Daniel Komen's 3000m world indoor record that has stood since 1998.



Behind him, Mohamed Katir clocks a European record 7:24.68, also within the previous world record.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/E7nvsJtge9