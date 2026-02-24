Κουρτουά: «Πιστεύω τον Βίνι 100%, δεν έχει κατηγορήσει ποτέ κανέναν αντίπαλο παίκτη για ρατσισμό»

Τα όσα συνέβησαν μεταξύ του Βινίσιους και του Πρεστιάνι καταδίκασε ο Τιμπό Κουρτουά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς της Ρεάλ με τη Μπενφίκα (25/2, 22:00), ενώ τόνισε ότι πιστεύει απόλυτα όσα υποστήριξε ο Βραζιλιάνος.

Πρώτο θέμα συζήτησης παραμένει η αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ και όχι για λόγους που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι. Αφού τα όσα έλαβαν τόπο στο Ντα Λουζ , αλλά και για τα όσα διαδραματίστηκαν μεταξύ του Βινίσιους και του Τζανλούκα Πρεστιάνι μετά το γκολ του Βραζιλιάνου στο 50ό λεπτό της αναμέτρησης, σήκωσαν πολλή συζήτηση!

Λίγο πριν τη ρεβάνς στο Σαντιάγο Μπερναμπέου (25/2, 22:00, Live από το Gazzetta), και ενώ ο Αργεντινός έχει δεχθεί προσωρινή τιμωρία αλλά ταξίδεψε κανονικά στην αποστολή με την ομάδα του Μουρίνιο, ο Κουρτουά μίλησε για το περιστατικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο κίπερ της Βασίλισσας τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι είναι εξίσου σοβαρό να έκανε και κάποιο ομοφοβικό σχόλιο, αφού, όπως υποστήριξε ο Πρεστιάνι, δεν ήταν ρατσιστικό αλλά ομοφοβικό το σχόλιο.

Αναλυτικότερα, ο 33χρονος Βέλγος ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Θεωρώ εξίσου σοβαρό ακόμη κι αν αποκάλεσε τον Βίνισιους αδερφή. Είναι και τα δύο προσβολές. Είδα βίντεο με οπαδούς της Μπενφίκα να κάνουν απαίσια χειρονομίες στο γήπεδο, ήταν πραγματικά αξιολύπητο. Δεν ξέρω αν η Μπενφίκα θα τους τιμωρήσει ή όχι. Ο ρατσισμός και η ομοφοβία δεν είναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε. Είναι μια μεγάλη προσβολή. Τον πιστεύω 100% . Ο Βινίσιους δεν έχει κατηγορήσει ποτέ κανέναν αντίπαλο παίκτη για ρατσισμό στο παρελθόν. Άκουσε τον Πρεστιάνι να το λέει 100%, μας το είπε πολλές φορές. Στο ματς ο Βινίσιους αποφάσισε να συνεχίσουμε τον αγώνα εναντίον της Μπενφίκα. Αν είχε αποφασίσει να αποχωρήσει, θα είχαμε αποχωρήσει όλοι».