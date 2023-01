Ρεκόρ η Μαρινάκου, η Ειρ. Βασιλείου έτρεξε σε ιστορική κούρσα στο Μάντσεστερ

Η Αναστασία Μαρινάκου σημείωσε ατομικό ρεκόρ στα 3.000μ. στο μίτινγκ του Μάντσεστερ, στην ίδια συνάντηση η Ειρήνη Βασιλείου τερμάτισε 2η στα 600μ.. με την Κέλι Χόντγκινσον να σημειώνει 1:23.41, την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην απόσταση στον κλειστό στίβο.

H Αναστασία Μαρινάκου άνοιξε με ρεκόρ τη σεζόν στον κλειστό στίβο. Η αθλήτρια αγωνίστηκε στο μίτινγκ του Μάντσεστερ όπου κατέλαβε την τρίτη θέση στα 3.000 μ. με 9.07.49, επίδοση που επιβεβαιώνει την καλή της κατάσταση, καθώς βελτίωσε το απόλυτο ρεκόρ της στην απόσταση, που ήταν 9:13.75 από το 2021.

Στο ίδιο μίτινγκ συμμετείχε και η Ειρήνη Βασιλείου, η οποία έτρεξε 600 μέτρα. Η έμπειρη αθλήτρια τερμάτισε δεύτερη σε 1:29.33. Νικήτρια ήταν η Κέλι Χόντγκινσον με 1:23.41, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στα 600μ. στον κλειστό στίβο.

Η 20χρονη Βρετανή, με ασημένιο μετάλλιο τόσο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, όσο και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Γιουτζίν στα 800μ., κατέρριψε το 1:23.44 που είχε σημειώσει η Ρωσίδα, Όλγα Κοτλιάροβα το 2004. Η ίδια είχε ατομικό ρεκόρ με 1:23.57 από το 2019, σε ηλικία 16 ετών.

