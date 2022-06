Η χρυσή Ολυμπιονίκης κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στα 400 μέτρα με εμπόδια στο πρωτάθλημα των Η.Π.Α. με χρόνο 51,41 δευτερόλεπτα.

Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν δεν αγωνίζεται συχνά, αλλά όταν το κάνει πραγματοποιεί αξέχαστες εμφανίσεις. Κρατώντας η ίδια το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα εμπόδια γυναικών ξεπέρασε τον εαυτό της στο Πρωτάθλημα των ΗΠΑ έτρεξε με χρόνο 51,41 και έχει πλέον παγκόσμια ρεκόρ σε τρεις από τους τέσσερις τελευταίους τελικούς της στα 400 μέτρα με εμπόδια.

Καθαρίζοντας τα εμπόδια αβίαστα και χωρίς κανείς να την πιέζει, η ΜακΛάφλιν έσπασε το δικό της ρεκόρ 51.46 από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ξαναγράφοντας Ιστορία.

Η Αμερικανίδα σημείωσε το πρώτο της παγκόσμιο ρεκόρ 51,90 στην ίδια πίστα, το Hayward Field in Eugene, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Δοκιμών των ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι και θα επιστρέψει εδώ τον επόμενο μήνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Oregon22.

Η ΜακΛάφλιν είχε τρέξει μόνο δύο φορές αυτή τη σεζόν: έναν αγώνα 100 μέτρων με εμπόδια και έναν αγώνα 400 μέτρων με εμπόδια, στον οποίο σημείωσε τον κορυφαίο στον κόσμο χρόνο με 51,61 με ένα από τα εμπόδια να τοποθετηθεί σε λάθος θέση.

Στη συνέχεια αποσύρθηκε από τη χρυσή συνάντηση World Athletics Continental Tour στη Νέα Υόρκη πριν από δύο εβδομάδες για να επικεντρωθεί στα Εθνικά Πρωταθλήματα.

Η 22χρονη αθλήτρια είχε προβάδισμα περίπου έξι μέτρων από τις αντιπάλους της. πρωταθλήτριας του NCAA έτρεξε με 53,08 κι η Σάμιερ Λίτλ δευτεραθλητής κόσμου του 2015 που έχασε την Ολυμπιακή ομάδα των ΗΠΑ πέρυσι για μια θέση κατετάγη τρίτη με 53,92 δευτερόλεπτα.

Δείτε την εντυπωσική κούρσα:

Sydney McLaughlin 🇺🇸 is different



New world record in 400mH



51.41s



Next…@WCHoregon22



pic.twitter.com/3PGSHYYUDb