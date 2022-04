O Λετσίλ Τεμπόγκο από την Μποτσουάνα είναι ο νέος κάτοχος του παγκόσμιου εφηβικού ρεκόρ στα 100μ. με 9.96.

Ένας 19χρονος σπρίντερ από την Μποτσουάνα, ο Λετσίλ Τεμπόγκο έγραψε τη δική του ιστορία, πετυχαίνοντας παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων (U20) στα 100μ. με 9.96.



Ο Τεμπόγκο κατέρριψε την προηγούμενη επίδοση των 9.97 που κατείχε ο Αμερικάνος, Τρέιβον Μπρόμελ με 9.97 από τις 13 Ιουνίου 2014.

WORLD U20 RECORD



Wow. Letsile Tebogo clocks 9.96 (1.9) to break the world U20 100m record set by @TrayvonBromell back in 2014



The 18-year-old is the first athlete from Botswana to run under 10 seconds over 100m



@albertostretti pic.twitter.com/coDNu6BhlC