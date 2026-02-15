ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ζίβκοβιτς και Μπάμπα αφηνιάζουν με την Ένωση
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα είναι αναμφίβολα δύο κομβικοί παίκτες για τον ΠΑΟΚ. Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ τόσο ο Σέρβος εξτρέμ, όσο και ο Γκανέζος αριστερός μπακ θα είναι καθοριστικοί κι από την απόδοσή τους θα κριθούν πολλά.
Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ αφηνιάζει σε κάθε ντέρμπι. Η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να διαφέρει. Ο Μπάμπα αντίθετα, έχει τρομερή παράδοση κόντρα στην Ένωση. Κόντρα στους «κιτρινόμαυρους» έχει σημειώσει τα περισσότερα τέρματα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
Ο 29χρονος Ζίβκοβιτς, λοιπόν, έχει απολογισμό 13 νίκες, 8 ισοπαλίες και 5 ήττες εναντίον της ΑΕΚ. Ο άσος του ΠΑΟΚ σ' αυτά τα ματς έχει 5 γκολ και 2 ασίστ. Τα πέντε γκολ, αλλά και οι ασίστ δεν αποτελούν ρεκόρ για αντίπαλο εντός συνόρων. Με τον Παναθηναϊκό έχει σημειώσει 7 γκολ κι έχει δώσει 4 ασίστ. Με τον Ολυμπιακό επίσης έχει σκοράρει 7 φορές, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έχει δώσει 9 ασίστ στις αναμετρήσεις με τους Πειραιώτες. Αντίθετα, με τον Άρη έχει 3 γκολ και 2 ασίστ. Σε κάθε περίπτωση, ο Αντρίγια είναι πολύτιμος για τον ΠΑΟΚ, είναι ο αρχηγός του και φυσικά ένα από τα πιο βαριά όπλα του για το κυριακάτικο ντέρμπι στην Τούμπα.
Ο Μπάμπα έχει απολογισμό με την ΑΕΚ 8 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Κόντρα στην Ένωση ο 31χρονος Γκανέζος αριστερός μπακ έχει 4 γκολ και 2 ασίστ. Με τον Παναθηναϊκό δεν έχει γκολ κι ασίστ, με τον Ολυμπιακό έχει 1 γκολ και 1 ασίστ και με τον Άρη 1 γκολ χωρίς να έχει δώσει ασίστ. Το παράδοξο με τον Μπάμπα είναι ότι τα 3 από τα 4 γκολ κόντρα στην ΑΕΚ τα έχει σημειώσει στην έδρα της Ένωσης. Στα δύο ματς ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος. Πέρσι με 1-1 και τη σεζόν 2023-24 με 2-2.
Σκόραρε και την τρέχουσα σεζόν στον πρώτο γύρο για το νικηφόρο 2-0 του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, στο 45' άνοιξε το σκορ με κεφαλιά σε ασίστ του Ζίβκοβιτς. Στο μοναδικό ματς που σκόραρε στην Τούμπα, η ΑΕΚ επικράτησε την περασμένη περίοδο με 2-1.
Παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ έχει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο «μάγος» του ΠΑΟΚ, όμως, θα λείψει στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο διεθνής άσος στον πρώτο γύρο διαμόρφωσε το τελικό 2-0, με ένα γκολ highlight, μία εκπληκτική προσποίηση στον Στρακόσια. Λόγω τραυματισμού δεν θα είναι παρών και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του έναν παίκτη, ο οποίος έχει 4 γκολ και 2 ασίστ σε 16 συμμετοχές εναντίον της ΑΕΚ.
Ο Κωνσταντέλιας την ίδια επίδοση, 4 γκολ και 2 ασίστ έχει κι εναντίον του Παναθηναϊκού. Με τον Ολυμπιακό μετράει 1 γκολ και 3 ασίστ, με τον Άρη δεν έχει γκολ ή ασίστ, ενώ περισσότερα από τα 4 τέρματα κόντρα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, έχει μόνο με τη Λαμία. Εναντίον της έχει 5 γκολ και 1 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.