Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο Μπάμπα έχουν παράδοση στα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα είναι αναμφίβολα δύο κομβικοί παίκτες για τον ΠΑΟΚ. Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ τόσο ο Σέρβος εξτρέμ, όσο και ο Γκανέζος αριστερός μπακ θα είναι καθοριστικοί κι από την απόδοσή τους θα κριθούν πολλά.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ αφηνιάζει σε κάθε ντέρμπι. Η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να διαφέρει. Ο Μπάμπα αντίθετα, έχει τρομερή παράδοση κόντρα στην Ένωση. Κόντρα στους «κιτρινόμαυρους» έχει σημειώσει τα περισσότερα τέρματα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.

Ο 29χρονος Ζίβκοβιτς, λοιπόν, έχει απολογισμό 13 νίκες, 8 ισοπαλίες και 5 ήττες εναντίον της ΑΕΚ. Ο άσος του ΠΑΟΚ σ' αυτά τα ματς έχει 5 γκολ και 2 ασίστ. Τα πέντε γκολ, αλλά και οι ασίστ δεν αποτελούν ρεκόρ για αντίπαλο εντός συνόρων. Με τον Παναθηναϊκό έχει σημειώσει 7 γκολ κι έχει δώσει 4 ασίστ. Με τον Ολυμπιακό επίσης έχει σκοράρει 7 φορές, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έχει δώσει 9 ασίστ στις αναμετρήσεις με τους Πειραιώτες. Αντίθετα, με τον Άρη έχει 3 γκολ και 2 ασίστ. Σε κάθε περίπτωση, ο Αντρίγια είναι πολύτιμος για τον ΠΑΟΚ, είναι ο αρχηγός του και φυσικά ένα από τα πιο βαριά όπλα του για το κυριακάτικο ντέρμπι στην Τούμπα.

Ο Μπάμπα έχει απολογισμό με την ΑΕΚ 8 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Κόντρα στην Ένωση ο 31χρονος Γκανέζος αριστερός μπακ έχει 4 γκολ και 2 ασίστ. Με τον Παναθηναϊκό δεν έχει γκολ κι ασίστ, με τον Ολυμπιακό έχει 1 γκολ και 1 ασίστ και με τον Άρη 1 γκολ χωρίς να έχει δώσει ασίστ. Το παράδοξο με τον Μπάμπα είναι ότι τα 3 από τα 4 γκολ κόντρα στην ΑΕΚ τα έχει σημειώσει στην έδρα της Ένωσης. Στα δύο ματς ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος. Πέρσι με 1-1 και τη σεζόν 2023-24 με 2-2.

Σκόραρε και την τρέχουσα σεζόν στον πρώτο γύρο για το νικηφόρο 2-0 του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, στο 45' άνοιξε το σκορ με κεφαλιά σε ασίστ του Ζίβκοβιτς. Στο μοναδικό ματς που σκόραρε στην Τούμπα, η ΑΕΚ επικράτησε την περασμένη περίοδο με 2-1.

Παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ έχει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο «μάγος» του ΠΑΟΚ, όμως, θα λείψει στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο διεθνής άσος στον πρώτο γύρο διαμόρφωσε το τελικό 2-0, με ένα γκολ highlight, μία εκπληκτική προσποίηση στον Στρακόσια. Λόγω τραυματισμού δεν θα είναι παρών και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του έναν παίκτη, ο οποίος έχει 4 γκολ και 2 ασίστ σε 16 συμμετοχές εναντίον της ΑΕΚ.

Ο Κωνσταντέλιας την ίδια επίδοση, 4 γκολ και 2 ασίστ έχει κι εναντίον του Παναθηναϊκού. Με τον Ολυμπιακό μετράει 1 γκολ και 3 ασίστ, με τον Άρη δεν έχει γκολ ή ασίστ, ενώ περισσότερα από τα 4 τέρματα κόντρα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, έχει μόνο με τη Λαμία. Εναντίον της έχει 5 γκολ και 1 ασίστ.



