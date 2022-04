Μία από τις κορυφαίες βολές όλων των εποχών σημείωσε η Αμερικανίδα Βάλερι Ολμαν με 71,46μ. σε αγώνες στο Σαν Ντιέγκο.

Τρομερή επίδοση σημειώθηκε στον στίβο και συγκεκριμένα στην δισκοβολία, στις ΗΠΑ.

Η Βάλερι Ολμαν έριξε την κορυφαία επίδοση που έχουμε δει στο αγώνισμα εδώ και 30 χρόνια, ρίχνοντας 71,46μ. σε αγώνες στο Σαν Ντιέγκο.

71.46m @vallman123 🇺🇸 produces the best discus throw in 30 years to break her own North American record at the Triton Invitational!



She moves to 15th on the world all-time list! pic.twitter.com/RpsNRdoWhb