O Κέβιν Γιανγκ συνεχάρη τον Βάρχολμ για το παγκόσμιο ρεκόρ σε live σύνδεση με FaceTime

Ο Νορβηγός Κάρστεν Βάρχολμ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με εμπόδια και πήρε… live συγχαρητήρια από τον πρώην κάτοχο του ρεκόρ.

Ο Κάρστεν Βάρχολμ κατέρριψε χθες ένα παγκόσμιο ρεκόρ στον στίβο που άντεξε 29 ολόκληρα χρόνια.

Το 46.78 του Κέβιν Γιανγκ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 ανήκει στο παρελθόν, με τον Νορβηγό να τερματίζει τα 400 μέτρα με εμπόδια σε 46.70, μέσα στο Οσλο, στην διάρκεια του Diamond League.

O Βάρχολμ κυνηγούσε δύο χρόνια αυτό το ρεκόρ και ήρθε… εντός έδρας και λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα από την αγαπημένη του διαδρομή, την 7η.

Με τη λήξη του αγώνα ο Νορβηγός βρέθηκε μπροστά σε μία έκπληξη, την ώρα που έκανε δηλώσεις σε εθνικό δίκτυο. Ο δημοσιογράφος που του έκανε ερωτήσεις, κρατούσε στο ένα χέρι το μικρόφωνο και στο άλλο το κινητό, όπου με FaceTime είχε κάνει σύνδεση με τον Κέβιν Γιανγκ!

When you get to FaceTime the new World record holder in Norwegian TV, priceless! pic.twitter.com/tLo9dSvLlK

Ο Αμερικανός συνεχάρη τον Βάρχολμ που του πήρε το ρεκόρ σε μία… ασυνήθιστη στιγμή στον στίβο, ενώ λίγο αργότερα ο Γιανγκ… παρηγόρησε τον εαυτό του γράφοντας στα σόσιαλ πως τουλάχιστον είναι ακόμη ο κάτοχος του εθνικού ρεκόρ των ΗΠΑ και του Ολυμπιακού ρεκόρ.

Two out of three ain’t too bad, still got an American and Olympic, at least for now. pic.twitter.com/P7GPUtquHK