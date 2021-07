Παγκόσμιο ρεκόρ από τον Βάρχολμ στα 400μ εμπόδια! (pic&vid)

Ο Νορβηγός Κάρστεν Βάρχολμ σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ εμπόδια στο Όσλο.

Το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ εμπόδια κατέρριψε στο Όσλο ο Κάρστεν Βάρχολμ.

Ο 25χρονος Νορβηγός τερμάτισε σε 46.70 στον 7ο και αγαπημένο του διάδρομο στον αγώνα της σειράς Diamond League.

Το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ήταν 46.78 και το είχε σημειώσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελώνη ο Κέβιν Γιανγκ.

O Βάρχολμ είναι πρωταθλητής κόσμου στα 400μ εμπόδια τόσο το 2017 στο Λονδίνο όσο και το 2019 στη Ντόχα ενώ το 2016 ήταν 10ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας.

