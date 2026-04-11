Μιχάι στο Gazzetta: «Μου φάνηκε πως η μπάλα πήγε τόσο αργά στο γκολ με τον Ολυμπιακό»

«Ανυπομονώ να αντιμετωπίσω τον Μέσι, τιμή να με προπονεί ο Μαρτίνο»

Όταν ξεκίνησε η συζήτηση, στην Ελλάδα περιμέναμε τη σέντρα στα πρώτα ματς για τα προημιτελικά του Champions League, όμως εκεί ήταν μέρα μεσημέρι και ο Μιχάι είχε γυρίσει μόλις από την προπόνηση. Το περασμένο καλοκαίρι πήρε τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει παραστάσεις και... ήπειρο, αποδεχόμενος την πρόταση της Ατλάντα Γιουνάιτεντ. Όπως είπε, ξεκινώντας να αφηγείται την ιστορία της ζωής του από την ανάποδη, «η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μεγάλη αλλαγή για μένα. Από την Ευρώπη και την Πορτογαλία, ήρθα σε ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα, που έχει τις ιδιαιτερότητές του. Για παράδειγμα, δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα, οπότε αυτό αλλάζει αυτόματα και τον τρόπο παιχνιδιού.



Όλες οι ομάδες προσπαθούν να επιτεθούν, να σκοράρουν και να κερδίσουν. Δεν είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει η άμυνα, απλά όταν δεχτείς ένα γκολ και ξέρεις ότι ακόμα κι αν δεχτείς δεύτερο και να χάσεις δεν πειράζει γιατί δεν πέφτεις κατηγορία, είναι λίγο πιο ελεύθερος ο τρόπος παιχνιδιού. Αυτή είναι μια διαφορά στο πρωτάθλημα, η ένταση είναι διαφορετική, τόσο σε σχέση με την Ελλάδα όσο και με την Πορτογαλία. Ακόμα και τα νούμερα στα GPS δείχνουν πολύ υψηλότερες ταχύτητες. Υπάρχει πολλή μετάβαση από επίθεση σε άμυνα και το αντίστροφο.



Γενικά είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που για τους αμυντικούς ίσως δεν είναι το πιο βολικό, γιατί υπάρχουν ανοιχτοί χώροι. Από την άλλη, εγώ το βλέπω σαν κίνητρο, όλα αυτά που αντιμετωπίζω εδώ σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα θεωρώ πως θα είναι πιο εύκολο να το διαχειριστώ, το να βρίσκεσαι συνέχεια σε καταστάσεις 1v1 ή να αμύνεσαι 2v3, θεωρώ ότι θα με βοηθήσει περισσότερο στο μέλλον.



Είχα και άλλες επιλογές η αλήθεια είναι πριν αποφασίσω να έρθω εδώ, τα τελευταία χρόνια έψαξα να δω τι γίνεται στο MLS, υπάρχει τεράστια εξέλιξη, βλέπω και τους παίκτες που έρχονται. Πέρα από τον Μέσι, υπάρχουν κι άλλοι ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, και σε καλές ηλικίες, που αποφασίζουν πλέον να έρθουν εδώ. Είναι και τα γήπεδα. Κάθε ομάδα έχει γήπεδο με τουλάχιστον 30.000 θέσεις, εντυπωσιακά γήπεδα, τρομερά προπονητικά κέντρα, όλα αυτά μόνο να σε εξελίξουν μπορούν.



Πριν έρθω έβλεπα αγώνες στο Apple TV για να καταλάβω λίγο το πρωτάθλημα και έλεγα τι επίπεδο είναι αυτό, πάνε πολύ αργά. Δεν ξέρω, κάτι με την κάμερα να είναι; Δεν μπορώ να καταλάβω, στην Πορτογαλία, σε δύσκολα ματς όπως με την Μπενφίκα έκανες πχ 500 μέτρα high speed running, 100 μέτρα sprint distance. Εδώ αυτό είναι το πιο εύκολο παιχνίδι που θα κάνεις, στο τελευταίο ματς είχα 300 μέτρα sprint distance και 800-900 high speed running, υπάρχουν ανοιχτοί χώροι και πολύ ποιοτικοί παίκτες, ειδικά μπροστά είναι πολύ ποιοτικοί.





Από την Πορτογαλία για να πάω στο MLS, είχα μιλήσει με τον Γιακουμάκη όταν ενδιαφέρθηκε η Ατλάντα Γιουνάιτεντ, η αλήθεια είναι πως υπήρχε πρόταση και από μία άλλη ομάδα του MLS αλλά μίλησα μαζί του και μου είπε πραγματικά τα καλύτερα, πράγματα που με εντυπωσίασαν. Μου είχε πει ότι είχε παίξει στο Μπερναμπέου με τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά γήπεδο σαν της Γιουνάιτεντ δεν είχε δει»!



Μιλώντας από την Ατλάντα, ο Μιχάι παραδέχεται ότι η απόσταση από την Ελλάδα είναι σημαντική, όμως την ίδια ώρα, έχει συναντήσει μία όμορφη πόλη και ακόμα καλύτερους ανθρώπους, εξηγώντας ότι «η ζωή είναι διαφορετική, έχει τις δυσκολίες της, δεν μπορώ να το κρύψω. Η απόσταση είναι μεγάλη και δεν είναι εύκολο για τους συγγενείς να έρθουν εδώ. Ευτυχώς είμαι εδώ με την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και το παιδί μου, που είναι 18 μηνών.



Η Ατλάντα είναι μια πόλη που ευτυχώς έχει πολύ πράσινο και πολλά πάρκα, οπότε υπάρχουν αρκετά πράγματα να κάνεις. Έχει τον ζωολογικό κήπο και το ενυδρείο, που είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Ο κόσμος είναι πολύ φιλικός, άλλοι δεν το περίμεναν αυτό. Εδώ στη γειτονιά μπορεί και να σε χαιρετήσει κάποιος που δεν γνωρίζεις. Είναι πολύ καλά, είμαι χαρούμενος».



Ακόμα πάντως, δεν έχει καταφέρει να δει κάποια από τις άλλες ομάδες της περιοχής. «Ακόμα δυστυχώς δεν έχω πάει, ήθελα να πάω όταν έπαιζαν οι Ατλάντα Χοκς με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά μόλις είχε ξεκινήσει η προετοιμασία και φύγαμε για Μαϊάμι. Έχει διάφορα να δεις εννοείται αλλά αυτό που θέλω να δω είναι το ΝΒΑ, πιστεύω πολύ σύντομα θα πάω. Στο Μουντιάλ θα έχει διακοπή αλλά θα γυρίσω μετά τα προημιτελικά και σίγουρα θα πάω, έχει φροντίσει η ομάδα να έχουμε προσκλήσεις», εξήγησε.



Όσο για την ομάδα του, μπορεί να μην έχει πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν, ωστόσο υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος και η επιστροφή του Τάτα Μαρτίνο, ο οποίος είχε οδηγήσει τους Five Stripes στο τίτλο το 2018, έφερε αισιοδοξία. «Ο Μαρτίνο είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Για μένα είναι τιμή να με προπονεί ένας άνθρωπος με τη δική του εμπειρία και το δικό του βιογραφικό. Προσπαθώ καθημερινά να είμαι συγκεντρωμένος σε όσα λέει.

Πέρα από τις τακτικές του γνώσεις, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει είναι η συνεργασία και η επικοινωνία που έχει με τους παίκτες. Θεωρώ πως αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για έναν προπονητή. Όταν κερδίζεις τον παίκτη, τον κάνεις αυτόματα να θέλει να θυσιαστεί για σένα. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά και ελπίζω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη γιατί η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε κάνει καλή αρχή στο πρωτάθλημα αλλά θεωρώ ότι έχουμε όλα τα εφόδια για να τα καταφέρουμε», ανέφερε ο διεθνής αμυντικός.



Την ίδια ώρα, με την Ίντερ Μαϊάμι να βρίσκεται στην ίδια περιφέρεια με τη Γιουνάιτεντ, ο Μιχάι αδημονεί να αντιμετωπίσει τον Λιονέλ Μέσι, λέγοντας πως «με τον Μέσι δυστυχώς δεν έχω παίξει ακόμα αντίπαλος, πέρυσι είχαμε ένα αναβληθέν ματς με την Ίντερ Μαϊάμι μα ήμουν με την εθνική, αλλά ανυπομονώ. Για μένα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, αυτόν έχω ζήσει. Με απόλυτο σεβασμό στον Ρονάλντο, θεωρώ ότι ο Μέσι είναι κάτι διαφορετικό».

