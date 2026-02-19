Ρέτσος: «Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση»

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου στην κάμερα του Mega μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» τα λάθη του στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και ηττήθηκε με 2-0, στο πρώτο παιχνίδι για τα Play Offs των «16» του Champions League. O Παναγιώτης Ρέτσος παρά τον τραυματισμό του στο σαγόνι, έπειτα από σύγκρουση με τον Πιρόλα έδωσε τα πάντα και έπαιξε μέχρι τέλους.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών μίλησε στο Mega και αφού αναφέρε πως ο τραυματισμός του δεν είναι σημαντικός τόνισε πως η ομάδα του θα πάρει στη Γερμανία για την ανατροπή και την πρόκριση.

Θυμίζουμε πως η ρεβάνς της BayArena θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (24/2) στις 22:00.

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου

«Είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Έκαναν δυο φάσεις και έβαλαν δύο γκολ. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε στη Γερμανία για την πρόκριση. Θα δουλέψουμε στις αδυναμίες και τα λάθη μας και θα πάμε για την πρόκριση».