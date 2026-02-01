Οι δανεισμοί και το φιάσκο

Το καλοκαίρι του 2019, ήταν σαφές πως ο Ογκουστέν είχε πέσει την ιεραρχία των επιθετικών της Λειψίας πίσω από παίκτες όπως ο Βέρνερ και ο Πόουλσεν, με τη Μονακό να τον αποκτά με δανεισμό στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. Ούτε στο πριγκιπάτο θα καθιερωνόταν ωστόσο, με τον απολογισμό ενός γκολ σε 13 συμμετοχές να είναι χαρακτηριστικός των εμφανίσεών του. Τον Ιανουάριο του 2020, η Λιντς έκανε την εμφάνισή της και ο δανεισμός του στους Μονεγάσκους διακόπηκε, προκειμένου να παραχωρηθεί με αντίστοιχο deal στα Παγώνια. Ένας δανεισμός μέχρι το καλοκαίρι, με οψιόν αγοράς 21 εκατομμυρίων ευρώ, που θα γινόταν υποχρεωτική σε περίπτωση ανόδου στην Premier League.

«Είναι ένας φορ με καλή κίνηση και ευκινησία. Στην ομάδα, έχει μεγάλη συμμετοχή στο συνδυαστικό παιχνίδι και μεγάλη παρουσία στην αντίπαλη περιοχή» θα έλεγε ο Μαρσέλο Μπιέλσα για το νέο... βέλος στη φαρέτρα του, με τον Ογκουστέν να υπόσχεται πως «οι οπαδοί θα δουν έναν παίκτη που θα αφήνει τα πάντα στο χορτάρι, θα προσπαθεί να σκοράρει και να βοηθήσει την ομάδα. Θέλω να μεταδώσω την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο, αγαπώ το ποδόσφαιρο».

Ωστόσο, η δουλειά φάνηκε από νωρίς, με τον Γάλλο να μένει εκτός αποστολής για τα επόμενα ματς και να υποβιβάζεται στην ομάδα Νέων. Ο Μπιέλσα προέβη σε εξηγήσεις, τονίζοντας πως «έχει μεγάλες ικανότητες αλλά έχει παίξει τρία γεμάτα ματς το τελευταίο οκτάμηνο, όταν συμβαίνει αυτό, τα συμπεράσματα για τη φυσική του κατάσταση είναι προφανή. Θα ερχόταν ποτέ σε εμάς ένας τέτοιος παίκτης αν δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση;»

Το ντεμπούτο ήρθε εντέλει στις 8 Φεβρουαρίου ενάντια στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον νεοαποκτηθέντα φορ να δείχνει σε κακή κατάσταση σε 19 λεπτά συμμετοχής. Ακολούθησαν άλλα 14 κόντρα στην Μπρέντφορντ και 15 ενάντια στην Μπρίστολ Σίτι και... τέλος. Ο Ογκουστέν δεν θα αγωνιζόταν ξανά ούτε λεπτό, με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού τον Μάρτιο να μπλοκάρει τη σεζόν έως τον Ιούνιο - ενώ ο Γάλλος είχε αποκομίσει και πρόβλημα τραυματισμού. Στις 30 του μήνα, ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε και ο Γάλλος επέστρεψε στη Λειψία, με τον Μπιέλσα να ξεκαθαρίζει στη διοίκηση ότι η αγορά του παίκτη δεν άξιζε. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ωστόσο, η Λιντς θα ανέβαινε ξανά στην Premier League 16 ολόκληρα χρόνια μετά και κάπου εκεί, θα ξεκινούσε το σίριαλ...