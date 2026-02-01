Ζαν-Κεβίν Ογκουστέν: Ο παίκτης που έκανε τη χειρότερη μεταγραφή ever
Τέτοιες μέρες κάθε χρόνο, εκατοντάδες ευρωπαϊκές ομάδες προσπαθούν να ολοκληρώσουν εντός χρονικών περιθωρίων τα ψώνια τους για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο ψάχνοντας τους παίκτες που θα καταφέρουν να τους απογειώσουν μεσούσης της σεζόν.
Κάτι τέτοιο είχε κάνει πριν από έξι χρόνια και η Λιντς, που στην προσπάθεια να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή όσο έδινε τη μεγάλη της μάχη για να επιστρέψει, επιτέλους, στα σαλόνια της Premier League μετά τον υποβιβασμό της το 2004, είχε αποκτήσει με δανεισμό από τη Λειψία τον Ζαν-Κεβίν Ογκουστέν. Τον Γάλλο, φέρελπι τότε επιθετικό, ο οποίος ανήκε στους Κόκκινους Ταύρους και είχε ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν.
Μία μεταγραφή όμως, που θα εξελισσόταν σε απόλυτο φιάσκο και θα ανακηρυσσόταν ως η... χειρότερη στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, βάζοντας μέσα πολλά εκατομμύρια τα Παγώνια κατόπιν ετών στις δικαστικές αίθουσες, τόσο με την πρώην ομάδα του, όσο και με τον ίδιο...
Από το Παρίσι στη Λειψία
Γεννημένος το 1997 στο Παρίσι, ο Ογκουστίν αποτέλεσε μέλος των ακαδημιών της Παρί Σεν Ζερμέν μεταξύ 2009 και 2015, κάνοντας ντεμπούτο σε ηλικία 18 ετών σε ματς Κυπέλλου με τη Σεντ Ετιέν. Την επόμενη διετία, μεταξύ 2015 και 2017, ο νεαρός φορ ανεβοκατέβαινε μεταξύ πρώτης και δεύτερης ομάδας, με την παρουσία παικτών όπως ο Ιμπραΐμοβιτς και ο Καβάνι στο ρόστερ των... μεγάλων να περιορίζει σημαντικά τον χρόνο συμμετοχής που έπαιρνε ο Ογκουστέν. Μιλάμε άλλωστε για την εποχή που ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί σκορπούσε αφειδώς χρήμα, προκειμένου να φέρει επιτέλους τον τίτλο του Champions League στην πόλη του φωτός...
Εντέλει, διέξοδο του έδωσε η Λειψία το καλοκαίρι του 2017, με τους Κόκκινους Ταύρους να δαπανούν 16 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρουν στη Γερμανία. Εκεί, ο Ογκουστέν φιλοδοξούσε να βρει τον χρόνο συμμετοχής που έψαχνε, παίζοντας σε ένα πρωτάθλημα που προσφέρεται για να ξεδιπλώσει τις αρετές του ένας νεαρός επιθετικός. Πράγματι, την πρώτη του χρονιά στα ξένα, ο 20χρονος τότε φορ τα πήγε καλά, μετρώντας δώδεκα γκολ και έξι ασίστ σε 37 συμμετοχές.
Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, με τον Ογκουστέν να τιμωρείται στις αρχές της σεζόν 2018/19 για χρήση... κινητού τηλεφώνου στον πάγκο πριν από ματς για το Europa League και εν συνεχεία να συνδέεται με την Έβερτον αλλά να συνεχίζει στη Γερμανία, μετρώντας μόλις οκτώ γκολ σε 30 ματς μέχρι το φινάλε.
Οι δανεισμοί και το φιάσκο
Το καλοκαίρι του 2019, ήταν σαφές πως ο Ογκουστέν είχε πέσει την ιεραρχία των επιθετικών της Λειψίας πίσω από παίκτες όπως ο Βέρνερ και ο Πόουλσεν, με τη Μονακό να τον αποκτά με δανεισμό στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. Ούτε στο πριγκιπάτο θα καθιερωνόταν ωστόσο, με τον απολογισμό ενός γκολ σε 13 συμμετοχές να είναι χαρακτηριστικός των εμφανίσεών του. Τον Ιανουάριο του 2020, η Λιντς έκανε την εμφάνισή της και ο δανεισμός του στους Μονεγάσκους διακόπηκε, προκειμένου να παραχωρηθεί με αντίστοιχο deal στα Παγώνια. Ένας δανεισμός μέχρι το καλοκαίρι, με οψιόν αγοράς 21 εκατομμυρίων ευρώ, που θα γινόταν υποχρεωτική σε περίπτωση ανόδου στην Premier League.
«Είναι ένας φορ με καλή κίνηση και ευκινησία. Στην ομάδα, έχει μεγάλη συμμετοχή στο συνδυαστικό παιχνίδι και μεγάλη παρουσία στην αντίπαλη περιοχή» θα έλεγε ο Μαρσέλο Μπιέλσα για το νέο... βέλος στη φαρέτρα του, με τον Ογκουστέν να υπόσχεται πως «οι οπαδοί θα δουν έναν παίκτη που θα αφήνει τα πάντα στο χορτάρι, θα προσπαθεί να σκοράρει και να βοηθήσει την ομάδα. Θέλω να μεταδώσω την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο, αγαπώ το ποδόσφαιρο».
Ωστόσο, η δουλειά φάνηκε από νωρίς, με τον Γάλλο να μένει εκτός αποστολής για τα επόμενα ματς και να υποβιβάζεται στην ομάδα Νέων. Ο Μπιέλσα προέβη σε εξηγήσεις, τονίζοντας πως «έχει μεγάλες ικανότητες αλλά έχει παίξει τρία γεμάτα ματς το τελευταίο οκτάμηνο, όταν συμβαίνει αυτό, τα συμπεράσματα για τη φυσική του κατάσταση είναι προφανή. Θα ερχόταν ποτέ σε εμάς ένας τέτοιος παίκτης αν δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση;»
Το ντεμπούτο ήρθε εντέλει στις 8 Φεβρουαρίου ενάντια στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον νεοαποκτηθέντα φορ να δείχνει σε κακή κατάσταση σε 19 λεπτά συμμετοχής. Ακολούθησαν άλλα 14 κόντρα στην Μπρέντφορντ και 15 ενάντια στην Μπρίστολ Σίτι και... τέλος. Ο Ογκουστέν δεν θα αγωνιζόταν ξανά ούτε λεπτό, με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού τον Μάρτιο να μπλοκάρει τη σεζόν έως τον Ιούνιο - ενώ ο Γάλλος είχε αποκομίσει και πρόβλημα τραυματισμού. Στις 30 του μήνα, ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε και ο Γάλλος επέστρεψε στη Λειψία, με τον Μπιέλσα να ξεκαθαρίζει στη διοίκηση ότι η αγορά του παίκτη δεν άξιζε. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ωστόσο, η Λιντς θα ανέβαινε ξανά στην Premier League 16 ολόκληρα χρόνια μετά και κάπου εκεί, θα ξεκινούσε το σίριαλ...
Η χειρότερη μεταγραφή στην ιστορία
Η άνοδος της Λιντς στα σαλόνια ενεργοποίησε το νομικό τμήμα της Λειψίας, η οποία απαίτησε να καταβάλουν οι Άγγλοι το συμφωνηθέν ποσό των 21 εκατομμυρίων ευρώ και να αποκτήσουν τον παίκτη. Από την άλλη, οι άνθρωποι των Παγωνιών υποστήριζαν πως η οψιόν έληξε στις 30 Ιουνίου, με το γεγονός ότι η σεζόν ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο να σημαίνει πως δεν υπήρχε υποχρέωση να γίνει το deal.
Στο μεταξύ, βλέποντας πως καμία εκ των δύο ομάδων δεν τον ήθελε, ο Ογκουστέν εξασφάλισε την άδεια από τη FIFA για να πάει ως ελεύθερος στη Ναντ! Όσο εκείνος πάσχιζε να ξαναβρεί τα πατήματά του στη μαμά πατρίδα, Λειψία και Λιντς θα επιδίδονταν σε μια μέχρις εσχάτων δικαστική διαμάχη, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να δικαιώνει τους Γερμανούς τον Δεκέμβριο του 2021 και τους Άγγλους να προσφεύγουν στο CAS. Έντεκα μήνες αργότερα, και το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της γερμανικής ομάδας, καταλήγοντας πως η Λιντς οφείλει 21 εκατομμύρια ευρώ στους Κόκκινους Ταύρους. Εντέλει, οι δύο ομάδες προχώρησαν σε συμβιβασμό, έναντι ενός ποσού περίπου 18... χαρτιών. Αν όμως νόμιζε κανείς ότι εκεί τελείωσαν τα βάσανα της Γιουνάιτεντ, πλανάται οικτρά, καθώς η έκβαση της υπόθεσης, τράβηξε την προσοχή του Ογκουστέν, ο οποίος στο μεταξύ, είχε πάρει μεταγραφή στην Ελβετία και τη Βασιλεία!
Ο Γάλλος απαίτησε, εφόσον ουσιαστικά η μεταγραφή του στη Λιντς είχε πραγματοποιηθεί, να αποζημιωθεί για τα χρήματα που θα έβγαζε εάν ενεργοποιούταν το συμβόλαιο το οποίο θα υπέγραφε το 2020 μετά την άνοδο στην Premier League. Ένα ποσό της τάξης των 28 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς το deal ήταν πενταετές, μαζί με ένα μπόνους υπογραφής στα 2,8!
Μάλλον αναμενόμενα, ο Ογκουστέν δικαιώθηκε. Μάλλον αναμενόμενα, η Λιντς προσέφυγε εκ νέου στο CAS αλλά έναν χρόνο αργότερα απέσυρε την έφεσή της και οι άνθρωποι του κλαμπ αποδέχτηκαν πως είχαν κάνει τη χειρότερη μεταγραφή της ιστορίας... Συνολικά, δαπάνησαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίκτη που μέτρησε τρεις συμμετοχές ως αλλαγή. Κατά το Transfermarkt, ο Γάλλος έπαιξε για 48 λεπτά με τα Παγώνια, σαν να λέμε, χονδρικά, περίπου λεπτό και εκατομμύριο...
Από την Πολωνία, στα αζήτητα
Έχοντας εξασφαλίσει χρήματα για να φάνε και τα εγγόνια του, την ώρα που η καριέρα του βρισκόταν ούτως ή άλλως σε ελεύθερη πτώση, ο Ογκουστέν έμεινε ελεύθερος από τη Βασιλεία μετά από οκτώ γκολ και μία ασίστ σε 51 ματς το καλοκαίρι του 2024 και ακολούθως ήταν ανενεργός έως τον Μάρτιο του 2025. Τότε που πήγε στην Πολωνία για χάρη της... Μότορ Λούμπλιν, η οποία θα τερμάτιζε έβδομη στη βαθμολογία της Ekstraklasa, με τον Γάλλο να σκοράρει μία φορά σε τέσσερις συμμετοχές.
Μάλλον φυσιολογικά, έμεινε εκ νέου ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι και έκτοτε, χαίρεται τα χρήματα που έβγαλε -και- χάρη σε μία λανθασμένη επιλογή των ιθυνόντων της Λιντς, παραμένοντας μέχρι και σήμερα δίχως ομάδα. Μπαίνοντας δε στο προφίλ του στο Instagram, πρέπει να κατέβει κανείς μερικές φωτογραφίες προκειμένου να αντιληφθεί πως πρόκειται για κάποιον που έχει παρελθόν στο ποδόσφαιρο! Ένα παρελθόν που κάποτε ήταν γεμάτο φιλοδοξία και προοπτική, αλλά εντέλει εξελίχτηκε σε ένα μέλλον με πτωτική πορεία και ένα... δώρο από το Λιντς!