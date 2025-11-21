Ο Μαρσέλο Μπιέλσα έκανε μία σπάνια παραδοχή για τον ίδιο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από την εθνική Ουρουγουάης.

Η Ουρουγουάη μπορεί να έχει προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, όμως η φόρμα της την δεδομένη χρονική στιγμή δημιουργεί ερωτηματικά στους φιλάθλους της χώρας.

Πρόσφατα, το σύνολο του Μαρσέλο Μπιέλσα ηττήθηκε με το «βαρύ» 5-1 από τις ΗΠΑ, σε κάτι σαν... πρόβα τζενεράλε ενόψει της σπουδαίας διοργάνωσης τους ερχόμενου καλοκαιριού. Ο πολύπειρος Αργεντινός προπονητής -που βρίσκεται στον πάγκο της Ουρουγουάης από το 2023- ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του, πήρε όμως την ευθύνη για την τωρινή κατάσταση της ομάδας του.

Εκτός αυτών, μίλησε και για τον ίδιο, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Ο Μπιέλσα παραδέχθηκε πως δεν είναι και πολύ... εύκολος χαρακτήρας και δεν δίστασε να περιγράψει τον εαυτό του ως τοξικό!

«Είμαι τοξικός άνθρωπος, πάντα το λέω! Όποιος συναναστρέφεται μαζί μου γίνεται χειρότερος, καταλαβαίνετε; Υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι που βλέπουν μόνο τα ελαττώματα, που είναι απαιτητικοί και τίποτα δεν τους ικανοποιεί. Είμαι ντροπαλός και εμμονικός, λειτουργώ σαν ρομπότ. Δεν μου αρέσει η ακαταστασία. Αυτά είναι τα δικά μου ελαττώματα. Μου είναι δύσκολο να συμπεριφέρομαι ελεύθερα και φιλικά», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο Μπιέλσα.