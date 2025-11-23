Λίβερπουλ σε κρίση: Aπό το άγγιγμα του Μίδα στην... κατάρρευση!

Πώς να αισθάνεται η… Fenway Sports Group με Ισακ – Βιρτς;

Συχνά... κατηγορούμενη για υπερβολική φειδώ στις επενδύσεις της ομάδας, η Fenway Sports Group σίγουρα θα νοσταλγεί τις ημέρες που κατηγορούνταν για το αντίθετο: ότι υπερέβαλλε στις επιτυχίες της παρά τις περιορισμένες δαπάνες.

Η φετινή προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου δείχνει να εξελίσσεται σε μια χρονιά με υπερβολικά έξοδα και ξεκάθαρη αποτυχία. Οι πρωταγωνιστές των ολοένα και πιο απογοητευτικών εμφανίσεων αλλάζουν συνεχώς, μέσα από μια άχαρη και προβληματική πολιτική εναλλαγών. Δεν υπήρχε Φλόριαν Βιρτς για να προκαλεί σηκωμένα φρύδια σχετικά με το ύψος του κόστους του στην ήττα από τη Φόρεστ. Ο Αλεξάντερ Ίσακ αποδείχθηκε ο καταλληλότερος αντικαταστάτης για να διατηρηθεί το ίδιο μοτίβο.

Μέσα στα συντρίμμια της πιο βαριάς ήττας στο Άνφιλντ επί εποχής Άρνε Σλοτ, δεν θα λείψουν εκείνοι που εξετάζουν σχολαστικά το ευρύτερο πλαίσιο, υποστηρίζοντας με πάθος ότι είναι θέμα χρόνου ο Ίσακ να δικαιώσει το κόστος του. Ανάμεσα στα πολλά ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την ελάχιστη συνεισφορά του Σουηδού μέχρι στιγμής, ένα είναι δύσκολο να φύγει από το μυαλό: πόσο εκτός φόρμας βρέθηκε όταν ξεκίνησε την αυτοεπιβαλλόμενη αποχή του από τη Νιούκαστλ; Οι πληροφορίες τότε έλεγαν ότι προπονούνταν με την πρώην ομάδα του, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Αν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Ίσακ περιορίστηκε σε περιστασιακό τρέξιμο, εκτέλεσε αυτές τις ασκήσεις άψογα με την επιστροφή του το Σαββατοκύριακο. Κανένα σουτ στην εστία, κανένα κερδισμένο μαρκάρισμα ή μονομαχία, και καμία μεγάλη ευκαιρία σε 68 λεπτά, αυτά λένε την ιστορία. Η Λίβερπουλ κάποτε διέθετε την απόλυτη επιθετική τριάδα εργατών.

Τώρα; Ο επιθετικός που αντικατέστησε, ο Ντάρβιν Νούνιες, είχε δεχθεί επικρίσεις για εμφανίσεις πολλαπλάσια καλύτερες από αυτή. Ο Νούνιες μπορεί να υστερούσε σε ψυχραιμία και φινέτσα, αλλά όσο ατελής κι αν ήταν, δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Το Σάββατο, θα δυσκολευόσουν να καταλάβεις ότι ο Ίσακ βρισκόταν καν στο γήπεδο μέχρι τη στιγμή που σηκώθηκε ο αριθμός του. Δεν ήταν ο μόνος με τόσο ισχνή παρουσία. Μια συλλογική προσπάθεια έχει οδηγήσει τον Σουηδό να θυμίζει περισσότερο τον Κρίστιαν Μπεντέκε με φανέλα Λίβερπουλ παρά τον Νούνιες.

Οι διαβεβαιώσεις ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν με τον χρόνο θα συνεχιστούν. Δεδομένης της ποιότητας του ρόστερ του Σλοτ, είναι πιθανό ότι αργά ή γρήγορα η εικόνα θα βελτιωθεί σε επίπεδο ομάδας και συλλόγου συνολικά, ακόμη κι αν οι νεοαποκτηθέντες πρέπει ακόμη να δείξουν ότι η φανέλα δεν είναι πολύ βαριά για εκείνους. Αλλά αυτό δεν ήταν το σχέδιο.

Η Λίβερπουλ υποτίθεται ότι θα έκανε άλμα προς τα εμπρός, ερχόμενη από θέση ισχύος, όχι ότι θα παραπατούσε προς τα πίσω, ετοιμάζοντας μια νέα επίθεση του χρόνου. Αυτό όμως δεν αλλάζει τη σκληρή πραγματικότητα: οι ιδιοκτήτες της ομάδας πρέπει να παρακολουθούν πλέον τις δύο μεγάλες μεταγραφές με ολοένα αυξανόμενη ανησυχία, καθώς, αντί για χρυσά νομίσματα, μοιάζουν να έχουν βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και να έχουν βγάλει… άνθρακα.

Κι όμως μπορεί να δαπανήθηκαν περίπου 500 εκατ. λίρες, ωστόσο ο κόσμος της ομάδας… φωνάζει για άμυνα. Η Λίβερπουλ είχε όλο το καλοκαίρι να αποκτήσει τον Γκουεχί, αλλά κινήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Το γεγονός ότι η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως οφείλεται στο ότι η Λίβερπουλ περίμενε θεωρώντας ότι όσο πιο αργά θα πίεζε, τόσο πιο πιθανό να πέσει η τιμή. Τρεις μήνες μετά, αυτή η καθυστέρηση μοιάζει καταστροφική. Ο έμπειρος αμυντικός θα έμπαινε άμεσα στο βασικό σχήμα της Λίβερπουλ. Βέβαια, με βάση τις εμφανίσεις των τελευταίων δύο μηνών… θα έμπαιναν οι περισσότεροι παίκτες της Premier League σε αυτή την ενδεκάδα.