Λίβερπουλ σε κρίση: Aπό το άγγιγμα του Μίδα στην... κατάρρευση!
Μια βαριά σκιά ηττοπάθειας εξαπλώθηκε στο «Άνφιλντ», τη στιγμή που η Λίβερπουλ βίωνε άλλη μια οδυνηρή βραδιά που επιβεβαίωνε το βάθος της κρίσης. Το πρώτο χτύπημα ήρθε νωρίς, όταν η χαλαρή αμυντική αντίδραση επέτρεψε στη Νότιγχαμ να πάρει προβάδισμα, όμως εκείνο που έκανε το σκηνικό πραγματικά ανησυχητικό ήταν το πώς η ομάδα αποδέχθηκε παθητικά τη μοίρα της. Δεν υπήρχε αντίδραση, δεν υπήρχε χαρακτήρας, μόνο μια σιωπηρή κατάρρευση που απλωνόταν από τον αγωνιστικό χώρο μέχρι τις εξέδρες, όπου το κοινό παρακολουθούσε παγωμένο πριν αρχίσει να αποχωρεί μαζικά στο τρίτο γκολ.
Παρότι οι φίλαθλοι δεν στράφηκαν ευθέως εναντίον του Άρνε Σλοτ, το μήνυμα ήταν πιο ξεκάθαρο από οποιαδήποτε αποδοκιμασία: η υπομονή δεν είναι ανεξάντλητη. Ο Ολλανδός τεχνικός διατηρεί πίστωση λόγω της περσινής κατάκτησης του τίτλου, όμως το εξαιρετικά αρνητικό σερί, οι στατιστικές επιδόσεις που θυμίζουν άλλες, πιο σκοτεινές εποχές και η εικόνα έλλειψης κατεύθυνσης εντείνουν την αμφισβήτηση.
Κι όλα αυτά τη σεζόν με τις μεγαλύτερες μεταγραφικές δαπάνες στην ιστορία του συλλόγου. Η επένδυση των 450 εκατ. λιρών προοριζόταν για ενίσχυση, ανανέωση και συνέχιση της δυναστείας. Αντί γι’ αυτό, το μείγμα βασικών παικτών που μοιάζουν εκτός φόρμας και νέων που δυσκολεύονται να σταθούν στο βάρος της φανέλας έχει δημιουργήσει μια επικίνδυνη αγωνιστική ανισορροπία. Η ομάδα, που πέρσι έβρισκε τρόπους να γυρίζει παιχνίδια, δείχνει τώρα εύθραυστη, χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς ξεκάθαρο αγωνιστικό σχέδιο.
Τα προβλήματα δεν είναι συγκυριακά. Εμφανίζονται κάθε εβδομάδα, χτυπούν το σύνολο στην ψυχολογία και αναγκάζουν τον Σλοτ να αναζητά λύσεις με πίεση χρόνου. Το Άνφιλντ δεν είναι πλέον φρούριο και η Λίβερπουλ δεν μοιάζει με πρωταθλήτρια. Κάτι έχει σπάσει...
Σλοτ... θολωμένος, αριθμοί σκέτη θλίψη!
Μια ατμόσφαιρα ηττοπάθειας απλωνόταν πάνω από το Άνφιλντ. Μπορούσες να το αισθανθείς μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τη στιγμή που ο Μουρίγιο τιμώρησε την χαλαρή αμυντική αντίδραση και έδωσε στη Νότιγχαμ το προβάδισμα. Αντί να αντιδράσει, η Λίβερπουλ κατέρρευσε και αποδέχθηκε μοιρολατρικά τη μοίρα της.
Το ίδιο μπορούσες να το αισθανθείς και στις εξέδρες, όπου η ατμόσφαιρα ήταν παγωμένη πριν οι φίλαθλοι αρχίσουν να αποχωρούν μαζικά όταν ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ έκανε το 3-0. Δεν υπήρξε ανοιχτή επίδειξη δυσαρέσκειας προς τον Αρνε Σλοτ. Ο Ολλανδός τεχνικός εξακολουθεί να έχει αρκετή πίστωση από την περσινή κατάκτηση της Premier League ώστε να μην υπάρχουν σοβαρές φωνές αλλαγής, παρά το απογοητευτικό σερί έξι ηττών σε επτά αγώνες πρωταθλήματος. Όμως το γενικό κλίμα ανησυχίας αποτέλεσε προειδοποίηση πως η υπομονή δεν είναι απεριόριστη. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα όσο εκείνος προσπαθεί να διορθώσει όσα έχουν πάει τόσο ανησυχητικά στραβά.
Τα στατιστικά των Reds είναι αμείλικτα...
- Η Λίβερπουλ έχει χάσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος με διαφορά τριών γκολ για πρώτη φορά από το 1965.
- Είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία της Premier League που έχει γνωρίσει έξι ήττες στα πρώτα 12 παιχνίδια μιας σεζόν, έχοντας χρειαστεί να πέσει σε αντίστοιχα χαμηλά όταν κατέρρεε η θητεία του Μπρένταν Ρότζερς το 2014-15.
- Τα 20 τέρματα που έχει δεχθεί μέχρι στιγμής αποτελούν επίσης τη χειρότερη επίδοσή της σε αυτό το σημείο μιας σεζόν στην Premier League.
- Η εντός έδρας φόρμα παλαιότερα προσέφερε μια ανάσα αισιοδοξίας από τις απογοητεύσεις των εκτός έδρας παιχνιδιών, όμως πλέον ούτε αυτό ισχύει. Η ομάδα του Σλοτ έχει ηττηθεί στα δύο από τα τρία τελευταία εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος όσες φορές είχε χάσει στα προηγούμενα 53 στο Άνφιλντ.
Αυτό δεν ήταν που περίμεναν οι ιδιοκτήτες της «Fenway Sports Group» όταν ενέκριναν το μεγαλύτερο μεταγραφικό άνοιγμα στην ιστορία του συλλόγου το καλοκαίρι. Ο πρόεδρος Τομ Γουέρνερ, που ήταν παρών το Σάββατο, πίστευε ότι η επένδυση των 450 εκατ. λιρών θα προσέφερε την ποιότητα και την πείνα που απαιτούνταν για να συνεχιστούν οι επιτυχίες τα επόμενα χρόνια.
Όμως ο τοξικός συνδυασμός βασικών παικτών που έχουν χάσει το δρόμο τους και νέων που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν έχει οδηγήσει τον σύλλογο σε κρίση. Τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται εβδομάδα με την εβδομάδα, με την αυτοπεποίθηση να δέχεται συνεχή χτυπήματα. Ο Σλοτ μέχρι στιγμής δεν έχει βρει λύσεις. «Τον τελευταίο καιρό σχεδόν συνεχώς χάνουμε τις ευκαιρίες μας και ό,τι ευκαιρία δεχόμαστε καταλήγει σε γκολ. Αυτό δεν θα συνεχιστεί σε όλη τη σεζόν», είπε. Ωστόσο, δεν ήταν τόσο απλό.
Η Λίβερπουλ είχε 75% κατοχή απέναντι στη Φόρεστ, αλλά δημιούργησε μόλις μία μεγάλη ευκαιρία. Δεν υπάρχει ατυχία όταν δεν μπορείς να κάνεις ούτε τα βασικά σωστά, όπως να αμυνθείς σωστά στις στατικές φάσεις. Η ομάδα του Ολλανδού έχει δεχθεί πλέον εννέα γκολ με αυτόν τον τρόπο στη φετινή Premier League όσα είχε δεχθεί σε ολόκληρη την περυσινή εντυπωσιακή σεζόν των 38 αγώνων. Ίσως η μεγαλύτερη διαφορά με πέρσι είναι πόσο εύθραυστη μοιάζει η ομάδα.
Η Λίβερπουλ είχε κερδίσει 23 βαθμούς από παιχνίδια που βρέθηκε πίσω στο σκορ στον δρόμο προς τον τίτλο τον Μάιο. Μετά από 12 παιχνίδια φέτος; Μηδέν! Εκεί που κάποτε οι Reds αντιδρούσαν με πείσμα στην πίεση, τώρα η ομάδα δεν είναι σε θέση να αντιδράσει. Η ατμόσφαιρα πλέον δείχνει πως κάτι έχει… σπάσει. Σε κάθε χαμένη μονομαχία ο κόσμος δυσανασχετεί.
Πριν έναν χρόνο, φαινόταν πως ο Σλοτ είχε το άγγιγμα του Μίδα. Οι τακτικές προσαρμογές του και οι εύστοχες αλλαγές του ανέτρεπαν επανειλημμένα παιχνίδια υπέρ της Λίβερπουλ, η οποία ξέφυγε από τους διεκδικητές της και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Τώρα, η κρίση του μοιάζει θολή… Οι λάθος επιλογές, όπως αυτή του Σομποσζλάι στα άκρα της άμυνας ή η παρατεταμένη χρησιμοποίηση του Κονατέ κάνουν την ομάδα ευάλωτη.
Πώς να αισθάνεται η… Fenway Sports Group με Ισακ – Βιρτς;
Συχνά... κατηγορούμενη για υπερβολική φειδώ στις επενδύσεις της ομάδας, η Fenway Sports Group σίγουρα θα νοσταλγεί τις ημέρες που κατηγορούνταν για το αντίθετο: ότι υπερέβαλλε στις επιτυχίες της παρά τις περιορισμένες δαπάνες.
Η φετινή προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου δείχνει να εξελίσσεται σε μια χρονιά με υπερβολικά έξοδα και ξεκάθαρη αποτυχία. Οι πρωταγωνιστές των ολοένα και πιο απογοητευτικών εμφανίσεων αλλάζουν συνεχώς, μέσα από μια άχαρη και προβληματική πολιτική εναλλαγών. Δεν υπήρχε Φλόριαν Βιρτς για να προκαλεί σηκωμένα φρύδια σχετικά με το ύψος του κόστους του στην ήττα από τη Φόρεστ. Ο Αλεξάντερ Ίσακ αποδείχθηκε ο καταλληλότερος αντικαταστάτης για να διατηρηθεί το ίδιο μοτίβο.
Μέσα στα συντρίμμια της πιο βαριάς ήττας στο Άνφιλντ επί εποχής Άρνε Σλοτ, δεν θα λείψουν εκείνοι που εξετάζουν σχολαστικά το ευρύτερο πλαίσιο, υποστηρίζοντας με πάθος ότι είναι θέμα χρόνου ο Ίσακ να δικαιώσει το κόστος του. Ανάμεσα στα πολλά ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την ελάχιστη συνεισφορά του Σουηδού μέχρι στιγμής, ένα είναι δύσκολο να φύγει από το μυαλό: πόσο εκτός φόρμας βρέθηκε όταν ξεκίνησε την αυτοεπιβαλλόμενη αποχή του από τη Νιούκαστλ; Οι πληροφορίες τότε έλεγαν ότι προπονούνταν με την πρώην ομάδα του, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Αν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Ίσακ περιορίστηκε σε περιστασιακό τρέξιμο, εκτέλεσε αυτές τις ασκήσεις άψογα με την επιστροφή του το Σαββατοκύριακο. Κανένα σουτ στην εστία, κανένα κερδισμένο μαρκάρισμα ή μονομαχία, και καμία μεγάλη ευκαιρία σε 68 λεπτά, αυτά λένε την ιστορία. Η Λίβερπουλ κάποτε διέθετε την απόλυτη επιθετική τριάδα εργατών.
Τώρα; Ο επιθετικός που αντικατέστησε, ο Ντάρβιν Νούνιες, είχε δεχθεί επικρίσεις για εμφανίσεις πολλαπλάσια καλύτερες από αυτή. Ο Νούνιες μπορεί να υστερούσε σε ψυχραιμία και φινέτσα, αλλά όσο ατελής κι αν ήταν, δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Το Σάββατο, θα δυσκολευόσουν να καταλάβεις ότι ο Ίσακ βρισκόταν καν στο γήπεδο μέχρι τη στιγμή που σηκώθηκε ο αριθμός του. Δεν ήταν ο μόνος με τόσο ισχνή παρουσία. Μια συλλογική προσπάθεια έχει οδηγήσει τον Σουηδό να θυμίζει περισσότερο τον Κρίστιαν Μπεντέκε με φανέλα Λίβερπουλ παρά τον Νούνιες.
Οι διαβεβαιώσεις ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν με τον χρόνο θα συνεχιστούν. Δεδομένης της ποιότητας του ρόστερ του Σλοτ, είναι πιθανό ότι αργά ή γρήγορα η εικόνα θα βελτιωθεί σε επίπεδο ομάδας και συλλόγου συνολικά, ακόμη κι αν οι νεοαποκτηθέντες πρέπει ακόμη να δείξουν ότι η φανέλα δεν είναι πολύ βαριά για εκείνους. Αλλά αυτό δεν ήταν το σχέδιο.
Η Λίβερπουλ υποτίθεται ότι θα έκανε άλμα προς τα εμπρός, ερχόμενη από θέση ισχύος, όχι ότι θα παραπατούσε προς τα πίσω, ετοιμάζοντας μια νέα επίθεση του χρόνου. Αυτό όμως δεν αλλάζει τη σκληρή πραγματικότητα: οι ιδιοκτήτες της ομάδας πρέπει να παρακολουθούν πλέον τις δύο μεγάλες μεταγραφές με ολοένα αυξανόμενη ανησυχία, καθώς, αντί για χρυσά νομίσματα, μοιάζουν να έχουν βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και να έχουν βγάλει… άνθρακα.
Κι όμως μπορεί να δαπανήθηκαν περίπου 500 εκατ. λίρες, ωστόσο ο κόσμος της ομάδας… φωνάζει για άμυνα. Η Λίβερπουλ είχε όλο το καλοκαίρι να αποκτήσει τον Γκουεχί, αλλά κινήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Το γεγονός ότι η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως οφείλεται στο ότι η Λίβερπουλ περίμενε θεωρώντας ότι όσο πιο αργά θα πίεζε, τόσο πιο πιθανό να πέσει η τιμή. Τρεις μήνες μετά, αυτή η καθυστέρηση μοιάζει καταστροφική. Ο έμπειρος αμυντικός θα έμπαινε άμεσα στο βασικό σχήμα της Λίβερπουλ. Βέβαια, με βάση τις εμφανίσεις των τελευταίων δύο μηνών… θα έμπαιναν οι περισσότεροι παίκτες της Premier League σε αυτή την ενδεκάδα.
Το πένθος επηρεάζει τους Reds
Οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διαχειριστούν το πένθος. Ο Στίβεν Τζέραρντ, πρώην αρχηγός και θρύλος της Λίβερπουλ, αντιμετώπισε την ερώτηση για τον Ζότα ως τηλεσχολιαστής στο TNT Sports. Ο Τζέραρντ ήταν βασικό πρόσωπο στον σύλλογο όταν ο τότε προπονητής Ζεράρ Ουγιέ κατέρρευσε το 2001, κάτι που τον κράτησε για μεγάλο διάστημα εκτός καθηκόντων. Ο Τζέραρντ θεωρεί πως ο θάνατος του Ζότα θα έχει τεράστια επίδραση.
«Για παίκτες όπως ο Σαλάχ, ο Φαν Ντάικ και ο Ρόμπερτσον, που έχουν δώσει τόσα ματς μαζί του… μόνο να φανταστώ μπορώ το να χάσω έναν συμπαίκτη, κάποιον με τον οποίο μπαίνεις στη μάχη κάθε τρεις-τέσσερις μέρες. Κάποιον με τον οποίο περνάς κάθε μέρα της ζωής σου. Πηγαίνεις στις εγκαταστάσεις 8-9 το πρωί και μένεις εκεί μέχρι τις 3-4 το απόγευμα. Ταξιδεύεις μαζί. Είναι δύσκολο να φανταστείς την επίδραση που έχει αυτό».
Μιλώντας την Παρασκευή, ο προπονητής της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ είπε ότι η σύζυγος και τα παιδιά του Ζότα είναι πάντα στο μυαλό του. Είπε: «Είδα τη συνέντευξη του Ρόμπερτσον και ξέρω ότι είναι ζήτημα για εμάς, κάτι απολύτως φυσιολογικό. Αλλά σε αυτές τις στιγμές σκέφτομαι και πώς πρέπει να νιώθουν η σύζυγος και τα παιδιά του Ντιόγκο, γιατί αυτό είναι τόσο, τόσο, τόσο πιο δύσκολο για εκείνους απ’ ό,τι για εμάς. Μας λείπει ο παίκτης και ο άνθρωπος, αυτό είναι ξεκάθαρο.
Είναι καλό να τον θυμόμαστε κάθε φορά που μπορούμε, για τον άνθρωπο και τον παίκτη που ήταν, αλλά είναι αδύνατο να μετρήσουμε τι κάνει αυτό στους ποδοσφαιριστές και ακόμη περισσότερο τι κάνει στις εμφανίσεις μας και στα αποτελέσματα. Το τελευταίο πράγμα που θα έκανα είναι να το χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία, γιατί απλώς δεν ξέρω. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσο επηρεάζει τις εμφανίσεις μας, πόσο μάλλον τα αποτελέσματα. Είναι αδύνατο να το πούμε».
Ίσως μέσα στη σεζόν να υπάρξει η στιγμή για τους ποδοσφαιριστές όπου, όπως έγινε με τον Ρόμπερτσον την Τρίτη στο «Χάμπντεν Παρκ», μια συζήτηση για τον Ζότα θα φαίνεται πιο φυσική. Σίγουρα, η ιδέα ότι μόνο οι νίκες είναι ο σωστός τρόπος για να τιμηθεί η μνήμη του μοιάζει λανθασμένη. Καμία ομάδα δεν μπορεί να το εγγυηθεί, όσο δυνατά κι αν τρέχουν τα συναισθήματα. Στο μεταξύ, οι παίκτες δυσκολεύονται να το εκφράσουν. Κανείς δεν θέλει να ακουστεί λάθος ή να σύρει κάτι τόσο βαρύ σε μια συζήτηση που μοιάζει τόσο ασήμαντη μπροστά του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει...