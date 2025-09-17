Champions League: Από το όνειρο κι ακόμη παραπέρα για τις φετινές... Σταχτοπούτες!

Ουνιόν: Έσπασε η κατάρα έπειτα από 90 χρόνια!

Η Ουνιόν, κάποτε βασίλισσα μιας ξεχασμένης εποχής του βελγικού ποδοσφαίρου, καταλαμβάνει πλέον μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της χώρας. Μετά την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία, όλα άλλαξαν, αν και αρκετές φορές έφτασε στην πηγή χωρίς να πιει νερό, πέρσι ήταν η σειρά της. Η κοινότητα του Saint-Gilles πανηγύρισε με τρόπο εμφατικό, σφραγίζοντας μια ανασυγκρότηση που περιλάμβανε άνοδο, κατάκτηση του Κυπέλλου Βελγίου, νίκη στο Σούπερ Καπ και τώρα το πρωτάθλημα, κλείνοντας τον κύκλο.

Οι οπαδοί ξαναζωντάνεψαν την ατμόσφαιρα του παρελθόντος, πανηγυρίζοντας στο ιστορικό στάδιο Marien, ενώ περιμένουν το νέο γήπεδο που υπόσχεται η νέα διοίκηση. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γάνδη, που σφράγισε τον τίτλο, το γήπεδο γέμισε με συνθήματα, ενώ ιδιαίτερη εμφάνιση έκανε ο Τζόνσον Ριγκέρα, γνωστός φίλαθλος, ερμηνεύοντας το «Vamos a la Playa», το χιτ των 1980s που έχει γίνει δεύτερος ύμνος για τον κόσμο της Ουνιόν.

Από την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία το 2021, η ομάδα ξεπερνά σταθερά κάθε προσδοκία. Παρά το περιορισμένο μπάτζετ και τις συνεχείς αλλαγές σε παίκτες και προπονητές, παραμένει διεκδικήτρια των κορυφαίων θέσεων. Την αγωνιστική περίοδο 2021-22, η Ουνιόν επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου ως το απόλυτο αουτσάιντερ. Με το χαμηλότερο μισθολογικό κόστος της Pro League και αποδόσεις 500 προς 1 για την κατάκτηση του τίτλου, ελάχιστοι πίστευαν σε αυτήν. Ωστόσο, κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια, αποδεικνύοντας πως η πορεία της δεν ήταν πυροτέχνημα. Ακολούθησε μια δεύτερη θέση την επόμενη χρονιά και, στη συνέχεια, η επιστροφή στην κορυφή – με μόλις το όγδοο υψηλότερο μπάτζετ της λίγκας.

Το 2024 αποτέλεσε σημείο καμπής: η Ουνιόν κατέκτησε τόσο το Κύπελλο Βελγίου όσο και το Σούπερ Καπ, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έφτασε έως τα προημιτελικά του Europa League και στους «16» του Conference League. Η σταθερότητα στις επιδόσεις της, παρά τις αλλαγές στο ρόστερ, μαρτυρά έναν καλά οργανωμένο σύλλογο με καθαρό πλάνο.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η ικανότητά της στον εντοπισμό και την αξιοποίηση ταλέντων. Η επιτυχία, όμως, δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό σκέλος ή στο scouting. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδας, Άλεξ Μούτζιο, έχει διαμορφώσει ένα λειτουργικό μοντέλο που συνδυάζει την επαγγελματική οργάνωση με υγιείς αρχές. Ισορροπία προσωπικοτήτων, σαφής καταμερισμός ρόλων και ανεξαρτησία από μεμονωμένα πρόσωπα αποτελούν τα θεμέλια της φιλοσοφίας του. Όπως συνηθίζει να λέει: «Στόχος δεν είναι το κέρδος, αλλά η ποιότητα». Και πράγματι, η Ουνιόν είναι σήμερα μια ομάδα με ποιότητα και με τίτλο, 90 χρόνια μετά τον τελευταίο της.

Αξίζει, όμως, να θυμηθούμε ότι η Ουνιόν δεν είναι νεοφερμένη στον χώρο. Στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρξε κυρίαρχη, με επτά τίτλους στην πρώτη δεκαετία και τρεις συνεχόμενους στις αρχές του ’30. Είχε ήδη πετύχει ένα ευρωπαϊκό «three-peat» πριν ακόμη το κάνουν ο Άγιαξ του Κρόιφ, η Μπάγερν του Μπεκενμπάουερ ή η Ρεάλ του Ζιντάν. Διατηρεί ακόμη το αξεπέραστο ρεκόρ των 60 αήττητων αγώνων στο πρωτάθλημα (1933-35), ενώ χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες για να ξεπεραστεί σε τίτλους από την Άντερλεχτ (34) και την Μπριζ (17).

Οι 9.500 θεατές που γεμίζουν κάθε εβδομάδα το «Ζοσέφ Μαριέν», το οποίο εγκαινιάστηκε το 1919 με φιλικό κόντρα στη Μίλαν, βιώνουν ένα ποδόσφαιρο ελκυστικό, πειθαρχημένο. Το στυλ παιχνιδιού της Ουνιόν εκφράζει την ταυτότητα της κοινότητας του Σεν Ζιλ: ελεύθερο, χαρούμενο, ομαδικό.

Οι Union Bhoys και οι υπόλοιποι Unionistes δεν έλειψαν ποτέ, ακόμη και στα δύσκολα χρόνια των χαμηλών κατηγοριών. Στήριξαν την ομάδα όταν άλλαζε διοικήσεις, όταν απέφευγε υποβιβασμούς λόγω… γραφειοκρατικών αδυναμιών άλλων συλλόγων. Σήμερα, αποτελούν τη ζωντανή καρδιά ενός πρότζεκτ που διαφέρει. Στο Μαριέν δεν ακούγονται υβριστικά συνθήματα· ο αντίπαλος αντιμετωπίζεται με σεβασμό, σαν φιλοξενούμενος. Σε ένα περιβάλλον που αλλού κυριαρχεί η ένταση, στην Ουνιόν κυριαρχεί το ποδόσφαιρο.

Η πιο «ακραία» στιγμή των οργανωμένων; Όταν επέπληξαν οπαδούς της Άντερλεχτ για προσβλητικά συνθήματα κατά της Σταντάρ Λιέγης. Αυτή η νοοτροπία έχει μετατρέψει την Ουνιόν στην πιο αγαπητή ομάδα του Βελγίου, σε σημείο που οι οπαδοί της γίνονται δεκτοί με πανό και θερμές χειραψίες στα εκτός έδρας παιχνίδια.