Champions League: Από το όνειρο κι ακόμη παραπέρα για τις φετινές... Σταχτοπούτες!
Οι παρέες γράφουν ιστορίες, ιστορίες που οι πρωταγωνιστές διψούν να διηγηθούν. Αφού πρώτα έχουν ζήσει στο έπακρο ό,τι συναίσθημα εκείνες έχουν δημιουργήσει. Κάποιοι είδαν το όνειρο να παίρνει σάρκα και οστά, να πλησιάζει πιο κοντά στη σφαίρα της πραγματικότητας και να αφήνει πέρα την άυλη μορφή του. Η πρώτη φορά άλλωστε είναι και η πιο γλυκιά. Και ακριβώς για αυτή την πρώτη φορά μετρούν αντίστροφα οι φετινές «Σταχτοπούτες» του Champions League.
Πάφος, Μπόντο Γκλιμτ, Καϊράτ Αλμάτι, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Κάθε μία επιβιβάστηκε σε ένα βαγόνι, με το χρυσό εισιτήριο στο χέρι, την ελπίδα και την ανυπομονησία για καύσιμο και την προσδοκία να χαμογελάει κάπου στο βάθος. Η ραγδαία ανέλιξη της Πάφου, το ατσάλινο πείσμα του Βορρά, η θέληση των απομακρυσμένων Καζάκων, η ιστορική αναγέννηση της Ουνιόν μετά από 90 χρόνια. Όλες «φωνάζουν» πως δεν ήρθαν για να κάνουν τους... κομπάρσους, αλλά να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορέσουν. Ζώντας τελικά μέσα στο ίδιο τους το θαύμα! Το Gazzetta ρίχνει μια ματιά ιστορίες πίσω από τις «πρωτάρες» του φετινού Champions League.
Γράφουν: Πολύδωρος Παπαδόπουλος - Άρτεμις Κλεφτάκη
Από την ίδρυση στα «αστέρια», μια μετάβαση-εξπρές
Η Πάφος είναι ίσως η λιγότερο γνωστή από τις φετινές πρωτάρες. Σίγουρα πάντως είναι η πιο... νέα, μιας και μιλάμε για μία ομάδα που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2014. Σχεδόν μία δεκαετία μετά, βάζει τα καλά της και είναι πανέτοιμη για να ζήσει αυτό που λίγα χρόνια πριν έμοιαζε με άπιαστο όνειρο.
Μόνο που μετατράπηκε σε απτή πραγματικότητα. Η «ζωγραφιά» του Ζάζα ήταν η... ταφόπλακα για τον Ερυθρό Αστέρα. Στο 89ο λεπτό και μπροστά σε χιλιάδες κόσμου στο γήπεδο, η Πάφος πήρε το μαγικό χαρτάκι αφήνοντας τους Σέρβους εκτός Champions League. Σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα, ο Ζάζα ήταν ξανά ο πρωταγωνιστής. Το δικό του γκολ έδωσε την πρόκριση στην Πάφο κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, προτού ακολουθήσει ο θρίαμβος με την Ντιναμό Κιέβου.
Αυτή η πρόκριση, με την οποία η Πάφος έγινε η τρίτη κυπριακή ομάδα με παρουσία σε τελική φάση Champions League (μετά την Ανόρθωση και τον ΑΠΟΕΛ), είναι η κορυφή του παγόβουνο της επιτυχίας. Η έλευση δύο Ρώσων έφερε και την αναγέννηση μίας ομάδας που μόλις είχε επιστρέψει στην Α' κατηγορία της Κύπρου. Οι Σεργκέι Λομάκιν και Ρομάν Ντουμπόφ είδαν μέλλον στην ομάδα και επένδυσαν σε αυτήν. Η βελτίωση ορατή, σεζόν με τη σεζόν. Η τροπαιοθήκη άνοιξε για πρώτη φορά το 2024 για να υποδεχθεί το Κύπελλο Κύπρου. Σειρά πήρε το πρωτάθλημα λίγους μήνες νωρίτερα.
Οι φίλαθλοι αγκάλιασαν την Πάφο και η Πάφος τούς το ανταπέδωσε. Στην αρχή οι... ακόλουθοι ήταν λίγοι, στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκαν. Ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος και το μέλλον απλώνεται σαν λευκός μουσαμάς που θα ζωντανέψει με πολύχρωμες ιστορίες. Μπάγερν Μονάχου, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Μονακό και Καϊράτ. Ή και ό,τι ακολουθήσει...
Ουνιόν: Έσπασε η κατάρα έπειτα από 90 χρόνια!
Η Ουνιόν, κάποτε βασίλισσα μιας ξεχασμένης εποχής του βελγικού ποδοσφαίρου, καταλαμβάνει πλέον μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της χώρας. Μετά την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία, όλα άλλαξαν, αν και αρκετές φορές έφτασε στην πηγή χωρίς να πιει νερό, πέρσι ήταν η σειρά της. Η κοινότητα του Saint-Gilles πανηγύρισε με τρόπο εμφατικό, σφραγίζοντας μια ανασυγκρότηση που περιλάμβανε άνοδο, κατάκτηση του Κυπέλλου Βελγίου, νίκη στο Σούπερ Καπ και τώρα το πρωτάθλημα, κλείνοντας τον κύκλο.
Οι οπαδοί ξαναζωντάνεψαν την ατμόσφαιρα του παρελθόντος, πανηγυρίζοντας στο ιστορικό στάδιο Marien, ενώ περιμένουν το νέο γήπεδο που υπόσχεται η νέα διοίκηση. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γάνδη, που σφράγισε τον τίτλο, το γήπεδο γέμισε με συνθήματα, ενώ ιδιαίτερη εμφάνιση έκανε ο Τζόνσον Ριγκέρα, γνωστός φίλαθλος, ερμηνεύοντας το «Vamos a la Playa», το χιτ των 1980s που έχει γίνει δεύτερος ύμνος για τον κόσμο της Ουνιόν.
Από την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία το 2021, η ομάδα ξεπερνά σταθερά κάθε προσδοκία. Παρά το περιορισμένο μπάτζετ και τις συνεχείς αλλαγές σε παίκτες και προπονητές, παραμένει διεκδικήτρια των κορυφαίων θέσεων. Την αγωνιστική περίοδο 2021-22, η Ουνιόν επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου ως το απόλυτο αουτσάιντερ. Με το χαμηλότερο μισθολογικό κόστος της Pro League και αποδόσεις 500 προς 1 για την κατάκτηση του τίτλου, ελάχιστοι πίστευαν σε αυτήν. Ωστόσο, κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια, αποδεικνύοντας πως η πορεία της δεν ήταν πυροτέχνημα. Ακολούθησε μια δεύτερη θέση την επόμενη χρονιά και, στη συνέχεια, η επιστροφή στην κορυφή – με μόλις το όγδοο υψηλότερο μπάτζετ της λίγκας.
Το 2024 αποτέλεσε σημείο καμπής: η Ουνιόν κατέκτησε τόσο το Κύπελλο Βελγίου όσο και το Σούπερ Καπ, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έφτασε έως τα προημιτελικά του Europa League και στους «16» του Conference League. Η σταθερότητα στις επιδόσεις της, παρά τις αλλαγές στο ρόστερ, μαρτυρά έναν καλά οργανωμένο σύλλογο με καθαρό πλάνο.
Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η ικανότητά της στον εντοπισμό και την αξιοποίηση ταλέντων. Η επιτυχία, όμως, δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό σκέλος ή στο scouting. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδας, Άλεξ Μούτζιο, έχει διαμορφώσει ένα λειτουργικό μοντέλο που συνδυάζει την επαγγελματική οργάνωση με υγιείς αρχές. Ισορροπία προσωπικοτήτων, σαφής καταμερισμός ρόλων και ανεξαρτησία από μεμονωμένα πρόσωπα αποτελούν τα θεμέλια της φιλοσοφίας του. Όπως συνηθίζει να λέει: «Στόχος δεν είναι το κέρδος, αλλά η ποιότητα». Και πράγματι, η Ουνιόν είναι σήμερα μια ομάδα με ποιότητα και με τίτλο, 90 χρόνια μετά τον τελευταίο της.
Αξίζει, όμως, να θυμηθούμε ότι η Ουνιόν δεν είναι νεοφερμένη στον χώρο. Στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρξε κυρίαρχη, με επτά τίτλους στην πρώτη δεκαετία και τρεις συνεχόμενους στις αρχές του ’30. Είχε ήδη πετύχει ένα ευρωπαϊκό «three-peat» πριν ακόμη το κάνουν ο Άγιαξ του Κρόιφ, η Μπάγερν του Μπεκενμπάουερ ή η Ρεάλ του Ζιντάν. Διατηρεί ακόμη το αξεπέραστο ρεκόρ των 60 αήττητων αγώνων στο πρωτάθλημα (1933-35), ενώ χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες για να ξεπεραστεί σε τίτλους από την Άντερλεχτ (34) και την Μπριζ (17).
Οι 9.500 θεατές που γεμίζουν κάθε εβδομάδα το «Ζοσέφ Μαριέν», το οποίο εγκαινιάστηκε το 1919 με φιλικό κόντρα στη Μίλαν, βιώνουν ένα ποδόσφαιρο ελκυστικό, πειθαρχημένο. Το στυλ παιχνιδιού της Ουνιόν εκφράζει την ταυτότητα της κοινότητας του Σεν Ζιλ: ελεύθερο, χαρούμενο, ομαδικό.
Οι Union Bhoys και οι υπόλοιποι Unionistes δεν έλειψαν ποτέ, ακόμη και στα δύσκολα χρόνια των χαμηλών κατηγοριών. Στήριξαν την ομάδα όταν άλλαζε διοικήσεις, όταν απέφευγε υποβιβασμούς λόγω… γραφειοκρατικών αδυναμιών άλλων συλλόγων. Σήμερα, αποτελούν τη ζωντανή καρδιά ενός πρότζεκτ που διαφέρει. Στο Μαριέν δεν ακούγονται υβριστικά συνθήματα· ο αντίπαλος αντιμετωπίζεται με σεβασμό, σαν φιλοξενούμενος. Σε ένα περιβάλλον που αλλού κυριαρχεί η ένταση, στην Ουνιόν κυριαρχεί το ποδόσφαιρο.
Η πιο «ακραία» στιγμή των οργανωμένων; Όταν επέπληξαν οπαδούς της Άντερλεχτ για προσβλητικά συνθήματα κατά της Σταντάρ Λιέγης. Αυτή η νοοτροπία έχει μετατρέψει την Ουνιόν στην πιο αγαπητή ομάδα του Βελγίου, σε σημείο που οι οπαδοί της γίνονται δεκτοί με πανό και θερμές χειραψίες στα εκτός έδρας παιχνίδια.
Aτελείωτα χιλιόμετρα στα βάθη της Ασίας
Εξηγώντας ακόμη ένα θαύμα, αυτό της Καϊράτ Αλμάτι, θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ευρώπη. Μία ομάδα που η έδρα της βρίσκεται πιο κοντά στο... Πεκίνο παρά στο Παρίσι, εκεί όπου γεννήθηκε η ιδέα του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.
Το όνομα του Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ έχει γίνει σύνθημα στα χείλη των τρισευτυχισμένων οπαδών της Καϊράτ. Και πώς να μην είναι άλλωστε μετά την εμφάνισή του με την Σέλτικ, όπου πιάνοντας τρία στην διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας έδωσε στην Καϊράτ το εισιτήριο του Champions League. Θα γίνει η δεύτερη μόλις χώρα από το Καζακστάν, μετά την Αστάνα, που θα συμμετάσχει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Ίσως να ακούγεται παράδοξο ότι ομάδες μίας χώρας από την Ασία αγωνίζονται σε διοργανώσεις της UEFA. Όσον αφορά την Καϊράτ, όταν η ομάδα ιδρύθηκε το 1954, το Καζακστάν ήταν ακόμη μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Μάλιστα, ήταν ο μόνος σύλλογος της χώρας που αγωνίστηκε στην ανώτατη κατηγορία της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά την ανεξαρτησία το 1991, οι ομάδες του Καζακστάν αποτελούσαν μέλη της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (AFC). Αυτό μέχρι το 2002. Τότε «μετακινήθηκαν» στην UEFA.
Η πιο μεγάλη ώρα για την Καϊράτ είναι τώρα. Μπορεί οι ίδιοι να το βλέπουν λιγότερο ως πρόκληση και περισσότερο ως μία πρωτόγνωρη εμπειρία από την οποία οφείλουν να ρουφήξουν μέχρι και την τελευταία σταγόνα ενθουσιασμού. Παίζουν απέναντι σε ιστορικούς συλλόγους: Ρεάλ Μαδρίτης, Άρσεναλ, Ίντερ και Ολυμπιακό. Ένα σύνολο απαρτιζόμενο κυρίως από Καζάκους χωρίς ιδιαίτερη πείρα, αλλά καμωμένο από πείσμα και ατσάλινη θέληση. Με έναν προπονητή -και άλλοτε ποδοσφαιριστή της- δίχως μεγάλη εμπειρία στους πάγκους, που κατέκτησε όμως το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν.
Η Καϊράτ Αλμάτι είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση στη φετινή διοργάνωση. Τα χιλιόμετρα που θα χρειαστεί να διανύσουν οι... φιλοξενούμενοί της θα είναι πολλά. Το κρύο που θα έχουν να αντιμετωπίσουν μπόλικο: Τον Ιανουάριο, η μέση θερμοκρασία στην πόλη είναι -5 βαθμοί Κελσίου που στο χειρότερα σενάριο μπορεί να φτάσει έως τους -30. Είναι όμως μία από τις 36 του Champions League φτάνοντας ως εδώ με το σπαθί της.
Μπόντο: Από τον Αρκτικό Κύκλο με αγάπη...
Στη μικρή νορβηγική πόλη Μπόντο, ακριβώς πάνω στον Αρκτικό Κύκλο, ο χειμώνας φτάνει νωρίς και φεύγει αργά. Ο ήλιος λάμπει για λιγότερο από μία ώρα την ημέρα κατά την καρδιά του χειμώνα, ενώ οι άνεμοι σαρώνουν την πόλη ανελέητα. Δεν είναι το ιδανικό σκηνικό για ποδόσφαιρο, κι όμως εκεί χτίζεται ένα από τα πιο συναρπαστικά σύνολα της Ευρώπης. Η Μπόντο Γκλιμτ — «η λάμψη του Μπόντο» — έχει μετατραπεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια τοπική ομάδα.
Η ανοδική πορεία ξεκίνησε μετά τον υποβιβασμό του 2016. Με πείσμα, η ομάδα επέστρεψε αμέσως στην πρώτη κατηγορία, τερμάτισε δεύτερη το 2019 και από το 2020 άρχισε να γράφει ιστορία. Τέσσερις σεζόν, τέσσερα πρωταθλήματα και μία δεύτερη θέση, ενώ τη σεζόν του πρώτου τίτλου σημείωσε 103 γκολ, ρεκόρ για τα νορβηγικά δεδομένα.
Η ευρωπαϊκή της πορεία επίσης δεν πέρασε απαρατήρητη. Έφτασε στους «4» του Europa League, αποκλείοντας ομάδες όπως η Λάτσιο, ο Ολυμπιακός. Στην προπέρσινη ήττα 3-2 στο «Ολντ Τράφορντ»βρέθηκαν 6.500 φίλοι της, περίπου το 12% του πληθυσμού της πόλης. Μια πόλη, μια ομάδα, ένας σκοπός.
Ο προπονητής Κιέτιλ Κνούτσεν έχει εμφυσήσει μια αγωνιστική φιλοσοφία βασισμένη σε ενέργεια, ταχύτητα και υψηλό pressing. Το παραδοσιακό 4-3-3 είναι η ταυτότητα της ομάδας από το 1992, αλλά υπό τη δική του καθοδήγηση έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν υπάρχουν μεγάλοι αστέρες, αλλά ένα σύνολο που δουλεύει ακούραστα. Ο Πάτρικ Μπεργκ, ο Μπιόρκαν, ο Χάουγκε και ο Εβίεν είναι ονόματα που ήδη απασχολούν ευρωπαϊκά κλαμπ, ενώ οι περισσότεροι είναι γέννημα-θρέμμα του Μπόντο.
Η πόλη αγαπά την ομάδα με τρόπο μοναδικό. Το Aspmyra Stadion των 8.720 θέσεων γεμίζει ακόμη και μέσα στον πολικό ψύχος. Οι φίλαθλοι ίσως να μην τραγουδούν ασταμάτητα, λόγω του κρύου, αλλά η παρουσία τους είναι σταθερή και ουσιαστική. Στο Μπόντο, άλλωστε, η κουλτούρα του συλλόγου είναι ξεχωριστή: ποτέ δεν σχολιάζονται τα αποτελέσματα, μόνο η απόδοση.
Σκοτεινός ουρανός, αρνητικές θερμοκρασίες, βαρύ τεχνητό χορτάρι και μια ομάδα που ξέρει καλά πού πατά. Οι αντίπαλοι μπορεί να παγώνουν, αλλά η Μπόντο Γκλιμτ ξέρει να παίζει στη φωτιά. Ή μάλλον, στον πάγο. Βέβαια και το καλοκαίρι φροντίζει να... παγώνει τους αντιπάλους, κάτι που αποτυπώθηκε στην πεντάρα στη Στουρμ Γκρατς. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα, η Μπόντο για πρώτη φορά θα ζήσει την εμπειρία του Champions League και ήδη η... μάχη για ένα εισιτήριο άρχισε. Πέρσι, για να βρει κάποιος θέση στα ημιτελικά με την Τότεναμ προσέφερε τόνους παστού κρέατος. Φέτος;