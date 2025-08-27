Οι πρωταγωνιστές της Πάφου γιόρτασαν με την ψυχή τους την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Champions League, πανηγυρίζοντας έξαλλα μπροστά στους οπαδούς τους.

Βραδιά γιορτής για την Πάφο, βραδιά γιορτής για το ποδόσφαιρο της Κύπρου! Η πρωταθλήτρια κατάφερε να ράψει ακόμα ένα παράσημο στη φανέλα της κι έπειτα από ένα ματς-θρίλερ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, κλείδωσε την πρόκριση στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Το Gazzetta βρέθηκε στο πάρτι στην Κύπρο και κατέγραψε το γιορτινό κλίμα που επικράτησε μετά τον θρίαμβο, όταν οι πρωταγωνιστές πλησίασαν τις εξέδρες και πανηγύρισαν έξαλλα μαζί με τους οπαδούς τους.