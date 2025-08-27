Πάφος: Το Gazzetta στο πάρτι - Οι πανηγυρισμοί των παικτών με τους οπαδούς μετά την ιστορική πρόκριση (vid)
Βραδιά γιορτής για την Πάφο, βραδιά γιορτής για το ποδόσφαιρο της Κύπρου! Η πρωταθλήτρια κατάφερε να ράψει ακόμα ένα παράσημο στη φανέλα της κι έπειτα από ένα ματς-θρίλερ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, κλείδωσε την πρόκριση στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Το Gazzetta βρέθηκε στο πάρτι στην Κύπρο και κατέγραψε το γιορτινό κλίμα που επικράτησε μετά τον θρίαμβο, όταν οι πρωταγωνιστές πλησίασαν τις εξέδρες και πανηγύρισαν έξαλλα μαζί με τους οπαδούς τους.
