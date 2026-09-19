Στο Νόβι Σαντ η ελληνική αποστολή για το 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κωφών

Με πέντε αθλητές κι αθλήτριες η Ελλάδα θα πάρει μέρος στο ευρωπωπαϊκό πρωτάθλημα σκοποβολής κωφών στο Νόβι Σαντ της Σερβίας.

Με οδηγό την παράδοση της χώρας μας στη σκοποβολή ως πολύτιμη παρακαταθήκη και στόχο μια ακόμη επάξια εκπροσώπηση των ελληνικών χρωμάτων, αναχώρησε το Σάββατο (19/9) για το Νόβι Σαντ της Σερβίας, η ελληνική αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κωφών, που θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Η Ελλάδα δίνει και αυτή τη φορά δυναμικό «παρών» σε μία κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του αθλητισμού Κωφών, με τους Έλληνες αθλητές να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στη μεγάλη αγωνιστική πρόκληση και να υπερασπιστούν την παράδοση που έχει δημιουργήσει διαχρονικά η χώρα μας στο άθλημα της σκοποβολής.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: μια δυνατή, σοβαρή και επάξια ελληνική εκπροσώπηση, με κάθε αθλητή να δώσει τον καλύτερό του εαυτό απέναντι σε κορυφαίους αθλητές από ολόκληρη την Ευρώπη και, φυσικά, με το βλέμμα στις κορυφαίες μελλοντικές διεθνείς προκλήσεις: Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 και τους Deaflympics 2029 που θα διοργανώσει η Αθήνα.

Οι αγώνες διεξάγονται στο σκοπευτήριο 10 μέτρων του Αθλητικού Κέντρου του Νόβι Σαντ, «Sajmište», με το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, λόγω της ανάθεσης της διοργάνωσης στη Σερβία σε σύντομο χρονικό διάστημα, να περιλαμβάνει αποκλειστικά αγωνίσματα των 10 μέτρων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται το αεροβόλο τυφέκιο 10μ. και το αεροβόλο πιστόλι 10μ., σε ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα ανδρών και γυναικών, καθώς και στη μικτή ομάδα.

Η σύνθεση της εθνικής ομάδας

Την ελληνική αποστολή συγκροτούν πέντε αθλητές. Οι Ανδρέας Παναγιωτούλης, Κωνσταντίνος Εξαρχάκος, Ευστράτιος Συβρής, Όλγα Μπόκαρη και Δέσποινα Κούβαρη. Την αποστολή συνοδεύουν ο αρχηγός αποστολής Βασίλειος Χάγιας και ο Ομοσπονδιακός προπονητής σκοποβολής Νικόλαος Βουδούρης.

Πίσω από κάθε βολή, κάθε προσπάθεια και κάθε αγώνα βρίσκεται ένας κοινός στόχος: να τιμηθεί η ελληνική παρουσία και να συνεχιστεί μια παράδοση που έχει χαρίσει σημαντικές στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό Κωφών. Η ελληνική αποστολή ταξιδεύει στο Νόβισαντ γνωρίζοντας τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της διοργάνωσης, αλλά και έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνοδεύει την εκπροσώπηση της χώρας σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η ΕΟΑΚ στέκεται στο πλευρό των αθλητών και των συνοδών της ελληνικής αποστολής και τους εύχεται καλή επιτυχία, καθαρό μυαλό, απόλυτη συγκέντρωση και δύναμη, ώστε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να κάνουν για ακόμη μία φορά υπερήφανη την Ελλάδα.