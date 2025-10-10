Η Κατζουράκη άρχισε την προσπάθειά της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκητ στη Μαλακάσα

Η Εμμανουέλα Κατζουράκη άνοιξε την ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πήλινου στόχου, που ξεκίνησε στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας.

Από την Παρασκευή (10/10) άρχισε η δράση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πήλινου στόχου στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας, που θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.



Τις ελληνικές συμμετοχές άνοιξε η Εμμανουέλα Κατζουράκη, με το πρώτο μέρος των 50 στόχων στο σκητ γυναικών. Η 25χρονη σκοπεύτρια από τα Χανιά, μαζί με άλλες 11 αθλήτριες είχε 48 στα 50, ενώ πέντε αθλήτριες σημείωσαν επίδοση 49 στα 50.

Το Σάββατο (11/10) από τις 09:00 θα αρχίσει ο 2ος γύρος των 50 στόχων, την Κυριακή (12/10) θα ακολουθήσει ο γύρος των 25 στόχων (09:00-10:45) και στις 15:00 θα γίνει ο αγώνας των μεταλλίων.

Η Κατζουράκη, 5η στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, τον Ιούλιο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα του σόλο στο σκητ, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκοποβολής στο Σατορού της Γαλλίας κι ελπίδα της ελληνικής ομάδας για κατάκτηση μεταλλίου.

Στο σκητ ανδρών ο κάτοχος του τίτλου Ευθύμιος Μίτας δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής δεν βρίσκεται στην εθνική ομάδα. Ο Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης είναι μια από τις ελληνικές ελπίδες.



Στους αγώνες θα πάρουν μέρος 406 αθλητές κι αθλήτριες από 68 χώρες και θα αγωνιστούν για τους αντίστοιχους τίτλους στο σκητ και τραπ ανδρών και γυναικών, καθώς και το μικτό ομαδικό του τραπ.