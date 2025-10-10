Η Κατζουράκη άρχισε την προσπάθειά της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκητ στη Μαλακάσα
Από την Παρασκευή (10/10) άρχισε η δράση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πήλινου στόχου στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας, που θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.
Τις ελληνικές συμμετοχές άνοιξε η Εμμανουέλα Κατζουράκη, με το πρώτο μέρος των 50 στόχων στο σκητ γυναικών. Η 25χρονη σκοπεύτρια από τα Χανιά, μαζί με άλλες 11 αθλήτριες είχε 48 στα 50, ενώ πέντε αθλήτριες σημείωσαν επίδοση 49 στα 50.
Το Σάββατο (11/10) από τις 09:00 θα αρχίσει ο 2ος γύρος των 50 στόχων, την Κυριακή (12/10) θα ακολουθήσει ο γύρος των 25 στόχων (09:00-10:45) και στις 15:00 θα γίνει ο αγώνας των μεταλλίων.
Η Κατζουράκη, 5η στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, τον Ιούλιο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα του σόλο στο σκητ, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκοποβολής στο Σατορού της Γαλλίας κι ελπίδα της ελληνικής ομάδας για κατάκτηση μεταλλίου.
Στο σκητ ανδρών ο κάτοχος του τίτλου Ευθύμιος Μίτας δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής δεν βρίσκεται στην εθνική ομάδα. Ο Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης είναι μια από τις ελληνικές ελπίδες.
Στους αγώνες θα πάρουν μέρος 406 αθλητές κι αθλήτριες από 68 χώρες και θα αγωνιστούν για τους αντίστοιχους τίτλους στο σκητ και τραπ ανδρών και γυναικών, καθώς και το μικτό ομαδικό του τραπ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Gazz Floor powered by Novibet ft Hoopfellas για Ολυμπιακός - Ντουμπάι και το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού
- Αντετοκούνμπο: Ο μοναδικός παίκτης των Νικς που ήταν εκτός διαπραγμάτευσης σε πιθανό trade
- Δεν ξέρουν τι έχουν: Ζευγάρι που κερδίζει 6ψηφιο ποσό από 28 ενοίκια εξηγεί τον μαγικό κανόνα του buy box