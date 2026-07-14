Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχώρησε σε ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, μετά τα ευρήματα των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Ρολά στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας έβαλε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που προχώρησε στην ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου, μετά έλεγχο των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών που αποκάλυψαν σοβαρές παραλείψεις και εκτεταμένες παρατυπίες στην τήρηση των υποχρεωτικών διοικητικών βιβλίων.

Η παραπάνω εξέλιξη βρίσκει την ΕΟΠ στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου για τη διαχείριση των οικονομικών, τις μεταφορές χρημάτων, τις δαπάνες που χρεώνονταν στα ταμεία της και τις πρακτικές προηγούμενων διοικήσεων.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή διοικητική εξέλιξη, καθώς το αρμόδιο υπουργείο ανακαλεί τη βεβαίωση με την οποία είχε αναγνωριστεί ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας πληρούσε τις προϋποθέσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Με βάση το επίσημο έγγραφο, ανακαλείται η υπ’ αριθμόν 518616/08-02-2023 βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία είχε πιστοποιηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας», ΑΦΜ 090036607 και κωδικό ΓΓΑ ΑΑ41.

Η απόφαση βασίζεται στα ευρήματα έκθεσης ελέγχου που συντάχθηκε στις 11 Ιουνίου 2026, έπειτα από αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τριμελές κλιμάκιο, κατόπιν απόφασης που είχε εκδοθεί στις 22 Μαΐου 2026.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα της έκθεσης διαπιστώθηκε: «Η μη θεώρηση των Βιβλίων Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων και Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου από 22-5-2021 έως το έτος 2024 και από 25-5-2021 έως 9-9-2924 αντιστοίχως».

Επίσης η «μη τήρηση του Βιβλίου Μελών από το 2020 και μετά (πλήρη παράλειψη ενημέρωσής του και η πλημμελής τήρηση τόσο του Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων...».

Η νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε αθλητικό σωματείο οφείλει να τηρεί συγκεκριμένα βιβλία, μεταξύ των οποίων το μητρώο μελών, τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, το βιβλίο εσόδων και εξόδων, το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

Η νέα απόφαση έρχεται να προστεθεί στο ήδη βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας. Σε πολυσέλιδο πόρισμα του υπουργείου Οικονομικών είχαν καταγραφεί μεταφορές χρημάτων προς προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, δαπάνες για πολυτελή ξενοδοχεία, αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών προσωπικής χρήσης και προϊόντων που, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν συνδέονταν επαρκώς με τις ανάγκες του αθλήματος.