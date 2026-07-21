Ο Ολυμπιακός στην παρούσα κατάσταση και με τους παίκτες που έχει, δεν θα αποκτήσει άλλον εξτρέμ για το ρόστερ του.

Έχει ξαναρχίσει τις τελευταίες ημέρες ένας νέος κύκλος ονομάτων αναφορικά με την θέση του εξτρέμ αλλά και ως προς την επίθεση της ομάδας του Ολυμπιακού. Ωστόσο σε αυτό το timing άλλος εξτρέμ ή άλλος σέντερ φορ δεν δύναται να αποκτηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε και άλλες αποχωρήσεις αλλά και αφίξεις αλλά ότι με το τωρινό status δεν γίνεται να προκύψει άλλη μεταγραφή εξτρέμ.

Ο Ολυμπιακός έχει προς ώρας οκτώ παίκτες στο σύνολο που παίζουν στην θέση του εξτρέμ. Έχει 4 καθαρόαιμους εξτρέμ (μαζί με τον Ζότα που είναι πιο πολύ εξτρέμ αλλά παίζει και στις άλλες θέσεις της επίθεσης): Ζέλσον, Λουίζ, Ρόκα και Ζότα. Και στην συνέχεια έχει τον Ροντινέϊ που λογίζετα ως εξτρέμ, τον Φορτούνη που περισσότερο υπολογίζεται για εκεί, τον Τσικίνιο συν τον Μασούρα που παραμένει προς ώρας στο ρόστερ (ασχέτως εάν χρησιμοποιείται ως φορ ή πίσω από τον στράικερ).

Άρα ο αριθμός αυτός είναι αισθητά μεγάλος. Και συν τις άλλοις θα πρέπει να συνυπολογίζουμε και την παράμετρο της ευρωπαϊκής λίστας. Άρα για να έρθει άλλος ακραίος κυνηγός πρέπει να φύγει ένας εκ των ήδη υπαρχόντων εξτρέμ.