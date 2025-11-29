Η Αντωνία Γιαννακοπούλου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλια στα 54κ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας Κ23 στη Βουδαπέστη.

Η Αντωνία Γιαννακοπούλου έφθασε στην πιο σημαντική επιτυχία για την εθνική ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας U23 της Βουδαπέστης, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 54κ.

Η πρωταθλήτρια της Παναχαϊκής στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο ηττήθηκε από την Τουρκάλα, Νιλάι Γιαρέν Τσαν με 5-0. Η Γιαννακοπούλου στην πορεία της μέχρι το ασημένιο μετάλλιο αρχικά νίκησε την Τερέζα Μάκινεν από τη Φινλανδία με 5-0 και στον ημιτελικό τη Βικτόρια Σκέουλ από την Ουκρανία.

Δείτε τον τελικό της Γιαννακοπούλου στο 2:02

Αυτό είναι το 3ο συνολικά μετάλλιο για την εθνική ομάδα στη διοργάνωση, καθώς προηγήθηκαν τα χάλκινα μετάλλια από τη Βασιλική Σταυρίδου στα 80κ. και τον Ζαχαρία Μυλωνά στα 70κ., δείχνοντας ότι η νέα γενιά της ελληνικής πυγμαχίας είναι ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

