Κίβου κατά πάντων: «Δημιουργείτε δράμα και πετάτε πέτρες μόνο στην Ίντερ»

Ο Κρίστιαν Κίβου σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε πως η κριτική που δέχεται η Ίντερ συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες της Ιταλίας είναι υπερβολική και άδικη.

Η Ίντερ υποδέχεται σήμερα (05/04, 21:45) στο Σαν Σίρο τη Ρόμα στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Serie A, με τους γηπεδούχους να θέλουν να πάρουν τη νίκη και το πολύτιμο «τρίποντο» που θα τους επαναφέρει στα θετικά αποτελέσματα.

Η αλήθεια είναι πως οι Νερατζούρι πήγαν στο διάλειμμα για τις διεθνείς υποχρεώσεις τους με ένα σερί κακών αποτελεσμάτων, καθώς η ήττα στο Ντέρμπι ντέλλα Μαντονίνα από τη Μίλαν ακολουθήθηκε από διαδοχικές ισοπαλίες με σκορ 1-1 με Αταλάντα και Φιορεντίνα.

Αυτό ονομάστηκε κρίση, επειδή μειώθηκε το προβάδισμά τους στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα σε μόλις έξι βαθμούς με οκτώ αγωνιστικές να απομένουν.

Ο προπονητής της ομάδας, Κρίστιαν Κίβου, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Τζαλορόσι αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται τόσο ο ίδιος όσο και οι παίκτες του, τονίζοντας πως την θεωρεί «υπερβολική» και «αδίκη», ιδίως για μία ομάδα που βρίσκεται φέτος σταθερά στη κορυφή της βαθμολογίας.

«Όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο τελευταίο μέρος της σεζόν, όπου πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ανταγωνιστικοί και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος αγώνας και λέω ότι ένα σερί 18 αγώνων με 14 νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα θέτει έναν πολύ καλό ρυθμό».

«Κάποια δράματα προκαλούνται μόνο κατά μίας ομάδας, της Ίντερ, αλλά όχι για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Έτσι κυλάει μια σεζόν. Θέλαμε περισσότερα, αλλά θα πάρουμε ό,τι έχουμε κερδίσει μέχρι στιγμής, επειδή είμαστε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες».

Ο Ρουμάνος τεχνικός επανήλθε στην αντιπαράθεση σχετικά με τον πανηγυρισμό του Αλεσάντρο Μπαστόνι, καθώς ο Πιερ Καλούλου αποβλήθηκε άδικα για τη Γιουβέντους στο μεταξύ τους παιχνίδι και προσπάθησε για άλλη μια φορά να υπονοήσει ότι η Ίντερ είχε άδικα «στιγματιστεί» από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν έχω ξαναδεί δίκη από τα μέσα ενημέρωσης όπως αυτή που έγινε μετά τον αγώνα με τη Γιούβε. Όσο είναι η Ίντερ, ο κόσμος θέλει να μας παρατάξει όλους και να μας πετάει πέτρες. Όταν πρόκειται για περιστατικά που είναι εναντίον μας, κανείς δεν λέει τίποτα».

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αναρωτηθείτε, επειδή δεν μπορώ να σας δώσω τις απαντήσεις. Γνωρίζουμε ότι ιστορικά στην Ιταλία όποιος βρίσκεται στην κορυφή μισείται, αλλά εμείς εκπροσωπούμε έναν ένδοξο σύλλογο και έχουμε υπέροχους οπαδούς».

#Chivu in conferenza: “Dopo la Juve si è creata una gogna mediatica, fino a quando si tratta dell'Inter diventa così. Poi quando ci sono episodi a sfavore dell'Inter non si dice mai nulla. Noi accettiamo tutti i pensieri, storicamente chi è primo in classifica è più odiato”. pic.twitter.com/z11VsfAfdh — Daniele De Felice (@DanieleBibo) April 4, 2026

Όταν ο Κίβου ρωτήθηκε ποιοι διαιτητές και αξιωματούχοι του VAR θα έπρεπε κατά την απόψη του να ανατεθούν σε αγώνες της Ίντερ, απέφυγε να απαντήσει.

«Είμαι προπονητής και η προσοχή μου επικεντρώνεται στο να προσπαθώ να επιλέγω την καλύτερη αρχική ενδεκάδα για κάθε παιχνίδι. Αν πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι τον διαιτητή, το VAR, τους βοηθούς διαιτητές, αυτή δεν είναι η δουλειά μου, ούτε με ενδιαφέρει. Αν αρχίσουμε να αναλύουμε τα πάντα, κυνηγάμε φαντάσματα και φοβόμαστε τα πάντα. Εμπιστεύομαι την κοινή λογική, οπότε η μόνη μου ανησυχία είναι η ομάδα μου».