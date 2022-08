Άντονι Τζόσουα Vs Ολεκσάντρ Ούσικ: Ποιος θα κυριαρχήσει στην «Οργή στην Ερυθρά Θάλασσα» (vid)

Στις 20 Αυγούστου, στην Σ. Αραβία, ο Τζόσουα θα επιδιώξει να πάρει από τη μέση του Ούσικ τρεις παγκόσμιες ζώνες. Ποιος θα είναι ο βασιλιάς στην «Οργή στην Ερυθρά Θάλασσα»; Αμφότεροι, πάντως, υπόσχονται έναν αγώνα που θα μείνει στην ιστορία.

Ο Άντονι Τζόσουα (26 αγώνες, 24 νίκες εκ των οποίων οι 22 είναι με νοκ άουτ, 2 ήττες) ένας από τους κορυφαίους πυγμάχους στην ιστορία του αθλήματος επιστρέφει στα ρινγκ μετά τις 25 Σεπτεμβρίου του 2021 με σκοπό να «πάρει το αίμα του πίσω», από τον Ολεκσάντρ Ούσικ (19 αγώνες, 19 νίκες εκ των οποίων οι 13 είναι με νοκ άουτ).

Τότε, στο «Tottenham Hotspur Stadium» του Λονδίνου, ο Ουκρανός... κέρασε τον 32χρονο Άγγλο τη δεύτερη ήττα στην καριέρα του.

Το βράδυ της 20ής Αυγούστου στο «King Abdullah Sports City», στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, ο Τζόσουα θα διεκδικήσει τις ζώνες IBF, WBO, και IBO για βαρέα κιλά, σε μια ρεβάνς που έχει χαρακτηριστεί ως «Rage on the Red Sea». Δηλαδή, «Οργή στην Ερυθρά Θάλασσα».

