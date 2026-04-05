Βασικός ο 18χρονος Καψιμάλης στην πρεμιέρα του σουηδικού πρωταθλήματος

Ο Όλιβερ Καψιμάλης βρίσκεται στη βασική εντεκάδα της Χάλμσταντ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΙΚ Στοκχόλμης.

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta για ένα νέο «διαμάντι» που βρίσκεται στη Σουηδία και έχει ελληνικές ρίζες και πρόκειται για τον Όλιβερ Καψιμάλης. Ο 18χρονος εξτρέμ βρέθηκε στην αποστολή της Κ19 της Σουηδίας για την Elite Round και αγωνίστηκε και στα τρία ματς (μεταξύ αυτών και κόντρα στην Ελλάδα) της διοργάνωσης.

Ο ομογενής ποδοσφαιριστής είναι ένα από τα μεγάλα ταλέντα της χώρας και ήδη έχει κάνει το... κλικ σε διάφορους συλλόγους ενώ φέτος υπολογίζεται κανονικά στην πρώτη ομάδα της Χάλμσταντς.

Πέρσι είχε προλάβει να αγωνιστεί σε πέντε ματς (το ένα πρωταθλήματος) αλλά φέτος φαίνεται από νωρίς ότι θα λάβει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Συγκεκριμένα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής έλαβε τη φανέλα του βασικού (φοράει το 22) και θα ξεκινήσει στο σπουδαίο παιχνίδι με την ΑΙΚ Στοκχόλμης.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες, εξού και ο λόγος που στις εξέδρες θα είναι περίπου 45 χιλιάδες κόσμος για να δει το ματς. Δεν είναι η πρώτη φορά που ξεκινά βασικός ο 18χρονος εξτρέμ καθώς στη μοναδική συμμετοχή που είχε στο πρωτάθλημα πέρσι, είχε ξανά στο βασικό σχήμα.