Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του με την εικόνα του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα του ματς κόντρα στη Μύκονο.

Ο Ολυμπιακός δεν πατούσε γερά στα πόδια του στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τη Μύκονο στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ως αποτέλεσμα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ καθιστώντας ξεκάθαρο πως δεν ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, πετώντας το πινακάκι μέσα στον εκνευρισμό του, ενώ τα... έψαλλε στους παίκτες του.

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ τους είπε χαρακτηριστικά: «Είναι αυτό μπάσκετ για το δικό σας επίπεδο; Γίνεται το σουτ και κάθεστε και κοιτάτε τον παίκτη που πάει να κάνει το follow και τελικά το κάρφωμα; Αυτά είναι πράγματα για τα παιδιά στις ακαδημίες. Όχι για το δικό σας επίπεδο. Τι πρέπει να σας πω; Να κάνετε box out».