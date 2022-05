Ο Μπιβόλ νίκησε τον Κανέλο με ομόφωνη απόφαση και διατήρησε τη ζώνη του στα ελαφρά κιλά στην Ομοσπονδία της WBA, σοκάροντας τον κόσμο της πυγμαχίας. Θέλει rematch ο Μεξικανός.

Στην T-Mobile Arena του Λας Βέγκας, ο Ρώσος Μπιβόλ ήταν συνεπής στο μεγαλύτερο ραντεβού της καριέρας του μέχρι σήμερα και έφερε τα... πάνω κάτω, νικώντας το φαβορί Κανέλο Άλβαρες, ο οποίος έπαιζε στα 80 κιλά (κατηγορία ελαφρών κιλών) για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο 31χρονος πυγμάχος από την Γουαδαλαχάρα, γνώρισε τη δεύτερη ήττα στην επαγγελματική του καριέρα και την πρώτη από το 2013 και μετά από τον Ρώσο.

Ο Κανέλο ηττήθηκε στο 12ο γύρο με ομόφωνη απόφαση. Μάλιστα, ο εκνευρισμός του Μεξικανού φάνηκε όταν άρχισε να θυμίζει, με τις κινήσεις του, μαχητή του WWE!

«Φυσικά και θέλω το rematch. Αυτό δεν τελειώνει εδώ», δήλωσε ο απογοητευμένος Κανέλο μετά την ήττα του.

O Mπιβόλ, στα 31 του παραμένει αήττητος, έχει όμως μια πολύ πιο φτωχή καρτέλα αγώνων αφού από το 2014 μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί 20 φορές έχοντας νικήσεις όλες τις φορές (11 νοκ άουτ).



BIVOL SHOCKS THE WORLD AND DEFEATS CANELO 🏆



Watch #CaneloBivol | Live on https://t.co/FoiaUucI53 worldwide, excl. Latin America & Mexico | DAZN PPV in US & Canada pic.twitter.com/CZEszTKGj5 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 8, 2022

The moment Dmitry Bivol won the biggest fight of his career 👏



Watch #CaneloBivol | Live on https://t.co/FoiaUucI53 worldwide, excl. Latin America & Mexico | DAZN PPV in US & Canada pic.twitter.com/JPEsWdYbTI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 8, 2022

Μπιβόλ: «Συγγνώμη Χερν, σου χάλασα τα πλάνα με τον Γκολόβκιν»

Ο Κανέλο έχει παίξει με τον Γκολόβκιν δύο φορές. Την πρώτη ο αγώνας έληξε ισόπαλος σ' ένα άκρως αμφισβητούμενο αποτέλεσμα και τη 2η νικητής ήταν ο Μεξικανός. Ο Χερν θα σχεδίαζε έναν ακόμα αγώνα μεταξύ των δύο αλλά ο Μπιβόλ φαίνεται ότι μπαίνει... σφήνα στα πλάνα του διοργανωτή Έντι Χερν.

Photo Credits: Getty