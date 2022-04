Φιούρι: «Θα προσφέρω ένα τρομακτικό σόου, ο Γουάιτ θα πέσει νοκ άουτ» (vid)

Ο Τάισον Φιούρι είναι πανέτοιμος για τη μεγάλη μάχη με τον Γουάιτ και υπόσχεται να ρίξει νοκ άουτ τον αντίπαλό του.

Στην Αγγλία ανυπομονούν για τον αγώνα του Τάισον Φιούρι με τον Ντίλιαν Γουάιτ στις 23 Απριλίου στο Γουέμπλεϊ. Χαρακτηριστικό της... τρέλας που επικρατεί είναι το γεγονός ότι οι διοργανωτές αύξησαν τη χωρητικότητα στους 94.000 θεατές.

Ο «Gypsy King» λίγες μέρες πριν ανέβει στο ρινγκ υπόσχεται ένα τρομακτικό σόου στο οποίο θα βγάλει νοκ άουτ τον αντίπαλό του.

«Ο Ντίλιαν Γουάιτ θα πέσει με νοκ άουτ. Το στάδιο θα είναι καταπληκτικό και δεν μπορώ να περιμένω για την επιστροφή μου. Όλοι οι πιστοί μου θαυμαστές θα απολαύσουν ένα τρομακτικό σόου που πρόκειται να προσφέρω», τονίζει ο 33χρονος που σε 32 αγώνες μετράει 31 νίκες (9 με νοκ άουτ) και 1 ισοπαλία.

.@DillianWhyte is getting knocked out man!



Camp is going tremendous and cannot wait from my homecoming at the big smoke 🥊💨



All of my loyal fans are in for a treat, I’m going to put on a monster show @wembleystadium #FuryWhyte pic.twitter.com/I4CgIQYw7p