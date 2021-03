Η Τσεχία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 το βράδυ τoy Σαββάτου (27/3) με το Βέλγιο για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2022 με τον Μίκαελ Κρμέντσικ να έχει μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 16ο λεπτό.

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ... «ζάλισε» τον Τζέισον Ντεναγέρ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας που υπερασπίστηκε ο Τιμπό Κουρτουά (στο 0:40 του video που ακολουθεί).

Ο Κρμέντσικ τα έβαλε με τον εαυτό του με... χαστούκι για τη μεγάλη ευκαιρία. Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με την αντίδρασή του:

"I forgot the bread! She will kill me!" If you find a better caption for this, I'm open to suggestions. pic.twitter.com/i5jiabl77Z

— Emanuel Roşu (@Emishor) March 27, 2021