Προκρ. Μουντιάλ 2022: Τίμια ήττα για Κύπρο, τα σπάει η Τουρκία (vids)

Η Εσθονία φαίνεται ότι θα αποτελέσει τον σάκο του μποξ στον όμιλο. Την πρώτη αγωνιστική δέχτηκε έξι γκολ και τώρα τέσσερα. Αυτή τη φορά την καθάρισε η Λευκορωσία (4-2), η οποία πανηγύρισε για πρώτη φορά. Το φοβερό είναι ότι οι Εσθονοί προηγήθηκαν κιόλας δύο φορές με τον Ανιέρ (31', 55'), αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και το γύρισαν, με τον Λισάκοβιτς να ξεκινάει (45' πεν.) και να κλείνει (83') τα γκολ της χώρας του και τους Κέντις (64'), Σαβίτσκι (81') να σκοράρουν ενδιάμεσα.

Αποτελέσματα

Λευκορωσία – Εσθονία 4-2

Τσεχία - Βέλγιο (21:45)

Βαθμολογία (2η αγωνιστική)

1. Τσεχία 3 (6-2)

2. Λευκορωσία 3 (4-2)

3. Βέλγιο 3 (3-1)

4. Ουαλία 0 (1-3)

5. Εσθονία 0 (4-10)

* Ρεπό η Ουαλία

Επόμενη αγωνιστική (30/03)

Ουαλία – Τσεχία

Βέλγιο -Λευκορωσία

* Ρεπό η Εσθονία

Η Τουρκία είχε δείξει τις διαθέσεις της από την πρεμιέρα αυτής της προκριματικής διαδικασίας, όταν νίκησε στην Κωνσταντινούπολη με 4-2 την Ολλανδία. Στη Μάλαγα με τρομερή εμφάνιση νίκησε την τυπικά γηπεδούχο Νορβηγία, η οποία κατέβηκε πριν το ματς με νέο μήνυμα συμπαράστασης στους εργάτες των γηπέδων στο Κατάρ. Πρωταγωνιστής για την εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας ο Οζάν Τουφάν. Ο 26χρονος μέσος συμπαίκτης του Δημήτρη Πέλκα στη Φενέρμπαχτσε άνοιξε το σκορ μόλις στο τέταρτο λεπτό, ολοκληρώνοντας την εξαιρετική ομαδική προσπάθεια των γηπεδούχων με πάσες της μίας επαφής. Στο 28ο λεπτό ο Γιατζιτζί εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά και ο Σογιουντζού με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διεύρυνε το προβάδισμα των Τούρκων (0-2). Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 59'ο Τουφάν με ένα πανέμορφο γκολ. Με εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ με το δεξί εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3. Η Ολλανδία νίκησε 2-0 τη Λετονία υπό το βλέμμα 5.000 οπαδών της που είχαν διαγνωστεί προηγουμένως αρνητικοί στον κορονοϊό. Οι «οράνιε» δυσκολεύτηκαν στο πρώτο μισάωρο, αλλά άνοιξαν το σκορ με το εκπληκτικό γκολ του Μπέρχαους στο 32ο λεπτό. Οι Λετονοί περιορίστηκαν σε αμυντικό παθητικό ρόλο και στο 69ο λεπτό ο Λουκ ντε Γιόνγκ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μέμφις Ντεπάι διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Αποτελέσματα

Μαυροβούνιο - Γιβραλτάρ 4-1

Νορβηγία - Τουρκία 0-3

Ολλανδία - Λετονία 2-0

Βαθμολογία (2η αγωνιστική)

1. Τουρκία 6 (7-2)

2. Μαυροβούνιο 6 (6-2)

3. Ολλανδία 3 (4-4)

4. Νορβηγία 3 (3-3)

5. Λετονία 0 (1-4)

6. Γιβραλτάρ 0 (1-7)

Επόμενη αγωνιστική (30/3)

Γιβραλτάρ - Ολλανδία (21:45)

Μαυροβούνιο - Νορβηγία (21:45)

Τουρκία - Λετονία (21:45)

Η Κύπρος δείχνει θετικά σημάδια στο ξεκίνημα αυτής της προκριματικής σειράς με τον Νίκο Κωστένογλου στον πάγκο της. Μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με τη Σλοβακία, γνώρισε την ήττα στη Ριέκα από την Κροατία, αλλά σε αυτό το 1-0 στάθηκε εξαιρετικά και δεν δέχτηκε παρά ελάχιστες φάσεις από τη φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ. Το γκολ ήρθε από διαδοχικά λάθη στην άμυνα και κεφαλιά του Πάσαλιτς (40'). Στην αναμέτρηση ο Λούκα Μόντριτς έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο Νο1 σε συμμετοχές με το εθνόσημο (135), ξεπερνώντας τον Νταρίο Σρνα. Για τους Κροάτες ήταν η πρώτη νίκη, καθώς είχαν ξεκινήσει με ήττα τον όμιλο.

Κύπρος: Δημητρίου (39' Μιχαήλ), Ψάλτης, Ιωάννου, Χάμπος, Ηλία (46' Π.Σωτηρίου), Κούσουλος, Κ. Σωτηρίου, Αρτυματάς (67' Κάστανος), Λαίφης (82' Ανδρέου), Τζιωνής (67' Παπουλής), Πίττας.

Luka Modric is now Croatia’s all-time most capped player ?￰゚ヌᄋ

He makes his 135th appearance for his country today pic.twitter.com/82lwWGW7ma

