Χάαλαντ: Στα δικαστήρια με Πολωνό ηλεκτρολόγο γιατί του έκλεψε το επώνυμο
Ένας ηλεκτρολόγος από την Πολωνία, είχε μία ευφάνταστη ιδέα, να χρησιμοποιήσει το επώνυμο του σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, για δικούς του εμπορικούς σκοπούς.
Ο Μίχαλ Βας, ο Πολωνός ηλεκτρολόγος που εργάζεται στη Νορβηγία, είχε ήδη καταχωρίσει από το 2022 την ονομασία «Haaland», για προϊόντα που σχετίζονταν από συμπληρώματα πρωτεΐνης, μέχρι και ενεργειακά ποτά.
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι κατάλαβε τι είχε συμβεί το 2023 και επέλεξε τη νομική οδό, με την Πολωνό να βρίσκεται αντιμέτωπος με 16 κατηγορίες. Ωστόσο, ο ίδιος ο Βας, υποστήριξε ότι το brand του δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Νορβηγό, αλλά αντίθετα, προέρχεται από τη φράση «High Advanced Activity Land», ενώ προσέφυγε στις 22 Ιουλίου 2026 στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης και κάπως έτσι, η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland is in a legal dispute with a Polish electrician who trademarked the name “Haaland” in the EU. Haaland found out in 2023 when he tried to register his surname for his own brand. The trademark covered everything from sportswear and energy drinks to toys and women’s underwear. The electrician said “Haaland” stood for “High Advanced Activity Land.” A panel ruled that he was unfairly taking advantage of the striker’s fame and cancelled the trademark. He’s now challenging that decision. — The SuN— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 24, 2026
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