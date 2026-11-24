Αντιπάλους και στα δικαστήρια έχει ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος ενεπλάκει σε δικαστική διαμάχη, με έναν Πολωνό... ηλεκτρολόγο.

Ένας ηλεκτρολόγος από την Πολωνία, είχε μία ευφάνταστη ιδέα, να χρησιμοποιήσει το επώνυμο του σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, για δικούς του εμπορικούς σκοπούς.



Ο Μίχαλ Βας, ο Πολωνός ηλεκτρολόγος που εργάζεται στη Νορβηγία, είχε ήδη καταχωρίσει από το 2022 την ονομασία «Haaland», για προϊόντα που σχετίζονταν από συμπληρώματα πρωτεΐνης, μέχρι και ενεργειακά ποτά.



Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι κατάλαβε τι είχε συμβεί το 2023 και επέλεξε τη νομική οδό, με την Πολωνό να βρίσκεται αντιμέτωπος με 16 κατηγορίες. Ωστόσο, ο ίδιος ο Βας, υποστήριξε ότι το brand του δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Νορβηγό, αλλά αντίθετα, προέρχεται από τη φράση «High Advanced Activity Land», ενώ προσέφυγε στις 22 Ιουλίου 2026 στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης και κάπως έτσι, η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται.