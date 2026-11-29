Άρσεναλ και Σίτι αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, με τους Gunners να κρατούν το προβάδισμα και τους Πολίτες να φωνάζουν για τη διαιτησία!

Iσόπαλο 2-2 έληξε το ντέρμπι στο Λονδίνο ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους Λονδρέζους να κρατούν το «μαξιλαράκι» ασφαλείας και τους Πολίτες να φωνάζουν για την απόφαση του διαιτητή στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ένα ημίχρονο στο Λονδίνο με ένταση, γρήγορο ρυθμό, 19 φάουλ (!), πέντε κίτρινες και δυο γκολ! Η Άρσεναλ μπήκε επιθετικά, πίεσε και προσπάθησε να βρει το γκολ. Στο 9ο λεπτό ο Τζόλης με υπέροχη ασίστ βρήκε τον Χάβερτς, αυτός την έσπρωξε στα δίχτυα, αλλά το γκολ δε μέτρησε ποτέ, μιας και ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Η Σίτι ανέβασε ρυθμό μετά το κακό 20λεπτο και από την πίεσή της ήρθε το γκολ. Στο 35ο λεπτό ο Χάαλαντ κοντρόλαρε και τελείωσε τη φάση με το δεξί χωρίς να δώσει χρόνο στον αμυντικό να επιστρέψει. Ηταν το 5ο σερί παιχνίδι απέναντι στην Άρσεναλ που σκοράρει ο Νορβηγός! Στο 37' ο Χάβερτς πλησίασε στο γκολ, αλλά δεν κατάφερε να πανηγυρίσει.

Η απάντηση των Gunners ήρθε από τους δύο παίκτες που κατάπιαν πολλά χιλιόμετρα. Στο 40ό λεπτό Τζόλης και Μερίνο συνδυάστηκαν εξαιρετικά και ο Χάβερτς ισοφάρισε με κεφαλιά. Ο Γερμανός σκόραρε στο τρίτο διαδοχικό παιχνίδι Premier League απέναντι στη Σίτι και έφτασε τα τέσσερα γκολ στη φετινή σεζόν, διπλάσια από όσα πέτυχε σε ολόκληρη την περσινή.

Ιδανικό ξεκίνημα για τη Σίτι στην επανάληψη, αφού στο 48' ήρθε το 2-1. Ο Μπουαντί με υπέροχη ατομική ενέργεια βρήκε τον Έντσο και αυτός με άψογο πλασέ πέτυχε το γκολ! Η Άρσεναλ πίεσε μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας και στο 63' είχε μοναδική διπλή ευκαιρία να σκοράρει. Ο Γιόκερες είχε δοκάρ, ενώ ο Τίμπερ δεν κατάφερε από κοντά να σκοράρει. Στο 66' η Άρσεναλ πλησίασε ξανά στο γκολ, αλλά ο Χάβερτς νικήθηκε από τον Γκβάρντιολ. Η πίεση έγινε πιο έντονη και στο 83' η Άρσεναλ έφτασε στην ισοφάριση. Ο Εζε έκανε το κόρνερ, ο Ντοναρούμα δεν είχε τον έλεγχο – ζήτησε και φάουλ – και ο Τίμπερ από κοντά έφερε το ματς στα ίσα. Θρίλερ μέχρι το τέλος, με τη Σίτι να πιέζει και στις καθυστερήσεις να ζητά πέναλτι, όταν σε κεφαλιά του Γκβάρντιολ η μπάλα βρήκε το χέρι του Γιόκερες! Ο διαιτητής δεν έδειξε παράβαση και οι Λονδρέζοι κράτησαν τον βαθμό και το +6 από τους Πολίτες.