To είπαν και το έκαναν οι φίλοι της Λίβερπουλ και περιμένουν να υποδεχτούν την αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι πριν το μεγάλο ντέρμπι, με πανό για... κλέφτες και μπλούζες με φυλακισμένους.

Λίγο έμεινε για τη σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Premier League μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, με τους οπαδούς των «Reds» να περιμένουν υπομονετικά, ώστε να υποδεχτούν την αποστολή των «Πολιτών» με τον πιο... θερμό τρόπο.

Το είχαν πει άλλωστε και τώρα το έκαναν πράξη. Πρόκειται για το πρώτο ματς της Σίτι αφού κρίθηκε ένοχη για τις 114 κατηγορίες σχετικά με οικονομικές παραβάσεις κατά την περίοδο 2009-2018. Η υπόθεση προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις και όπως ήταν φυσικό, οι οπαδοί της Λίβερπουλ φρόντισαν να της θυμίσουν πριν το ντέρμπι, πως στο σύλλογο του Μάντσεστερ είναι κλέφτες και όχι μόνο.

Κασκόλ, πανό και μπλούζες βρίσκονται τριγύρω από το Άνφιλντ και κάθε οπαδός της Λίβερπουλ μπορεί να αγοράσει μία φανέλα με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά και τους παίκτες της ομάδας, που απεικονίζονται ως φυλακισμένοι.

Σε διάφορα κασκόλ αναγράφεται η λέξη «ντροπή», ενώ ηχούν συνθήματα όπως «Κλέφτες μπ@στ@ρδοι, ξέρετε τι είστε».