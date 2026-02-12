Ο Χρήστος Κόντης ανέβασε post στα social media και έγραψε ένα μήνυμα από καρδιάς για την πρόκριση του ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος καθώς νίκησε τον Λεβαδειακό (1-0) και θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

Ο Χρήστος Κόντης θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του στον τελικό μετά την κατάκτηση με τον Παναθηναϊκό και μετά την πρόκριση των Κρητικών, ανέβασε ένα συγκινητικό post στα social media.

Αναλυτικά:

«Το πιστέψαμε. Δουλέψαμε. Μείναμε ενωμένοι.

Η ενέργεια από την κερκίδα, η “φωτιά” στον αγωνιστικό χώρο, η ενότητα σε κάθε στιγμή, αυτό δεν ήταν τύχη. Αυτό το κερδίσαμε.

Σε κάθε οπαδό που εμφανίστηκε και στάθηκε δίπλα μας, ήσασταν ο επιπλέον παίκτης σήμερα.

Δεν τελειώσαμε. Είμαστε στον τελικό.

Μία ομάδα. Μία καρδιά. Ένας στόχος.

Είμαι κάτι περισσότερο από περήφανος».