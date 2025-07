To τουρνουά πόλο γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης περνά στην επόμενη φάση πώς διαμορφώνεται το μονοπάτι της Ελλάδας, το συνολικό πανόραμα.

Ολοκληρώθηκε χωρίς εκπλήξεις την Τρίτη (15/7) η φάση των ομίλων στο τουρνουά πόλο γυναικών στο 22ο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Η εθνική πόλο νικώντας και την Ιαπωνία με 25-15, εξασφάλισε την παρουσία της στα χιαστί παιχνίδια για είσοδο στα προημιτελικά, από τη 2η θέση του Γ' Ομίλου.

Η Ελλάδα την Πέμπτη (17/7, 14:10) θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία κι αναμένεται να πάρει την πρόκριση στην οκτάδα, όπου το Σάββατο (19/7, 11:00) θα αντιμετωπίσει το υψηλό εμπόδιο της Αυστραλίας, σε μια επανάληψη του προημιτελικού της 6ης Αυγούστου 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όταν οι «Aussie Stingers», νίκησαν την Ελλάδα με 9-6 και στη συνέχεια έφθασαν μέχρι την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Η νικήτρια αυτού του προημιτελικού, τη Δευτέρα (21/7, 12:35) θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τις πρωταθλήτριες κόσμου και ιδιαίτερα ανενεωμένες ΗΠΑ, που στον δικό τους προημιτελικό έχουν εύκολη αποστολή απέναντι είτε στην Ιαπωνία Ιαπωνία είτε τη Μ. Βρετανία.

Το μεγάλο ντέρμπι των προημιτελικών δεν είναι άλλο από την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Ολλανδία, ενώ η Ουγγαρία θα έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Ιταλία.

1η αγωνιστική Παρασκευή 11 Ιουλίου

Α' Όμιλος

Β' Όμιλος

Γ' Όμιλος

Δ' Όμιλος

2η αγωνιστική Κυριακή 13 Ιουλίου

A' Όμιλος

Β' Όμιλος

Γ Όμιλος

Δ' Όμιλος

3η αγωνιστική Τρίτη 15 Ιουλίου

Α' Όμιλος

Β' Όμιλος

Γ' Όμιλος

Δ' Όμιλος

Here are your first four teams that qualified for the women’s #WaterPolo quarter-finals! 🙌#AQUASingapore25 pic.twitter.com/8W1TmxvycD