Την Τετάρτη θα γίνει στη Βουδαπέστη η κλήρωση της τελικής φάσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης της Σιγκαπούρης, με τη συμμετοχή των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών.

Οι εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών θα μάθουν την Τετάρτη (7/5) την κλήρωσή τους στην τελική φάση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που θα φιλοξενηθεί το καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη (11-24 Ιουλίου).

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και στους άνδρες η εθνική ομάδα βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ η εθνική ομάδα γυναικών μετά την πρόσφατη κατάκτηση του World Cup, τοποθετήθηκε στο 1ο γκρουπ.

Ντεμπούτο στη διοργάνωση από πλευράς ανδρών θα κάνει η εθνική ομάδα της Σιγκαπούρης και στις γυναίκες το εθνικό συγκρότημα της Κροατίας.

Σε άνδρες και γυναίκες θα δημιουργηθούν από τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, μετά την ολοκλήρωσή τους οι πρώτοι από κάθε όμιλο πάνε απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι 2ες και οι 3ες ομάδες θα δώσουν αγώνα χιαστί για την πρόκριση στην οκτάδα.

Πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ντόχα η εθνική ομάδα ανδρών είχε καταταγεί στην 5η θέση, ενώ η εθνική ομάδα γυναικών είχε ηττηθεί με δραματικό τρόπο από την Ισπανία (10-9) στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο.

16 teams. 1 goal 🏆



Here’s how the world’s best Men’s Water Polo squads punched their ticket to Singapore 🇸🇬



Stay tuned for the draw, May 7th 👀#WaterPolo pic.twitter.com/wF96GocLo9