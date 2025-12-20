Ο Εθνικός πανηγυρικά στα προημιτελικά στο Euro Cup γυναικών

Ο Εθνικός νικώντας τη Λιλ με 23-11 στον Πειραιά, εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup γυναικών.

Ο Εθνικός ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2025, με την πρόκριση στην προημιτελική φάση στο Euro Cup γυναικών, επικρατώντας επί της Λιλ με 23-11 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.

Ήταν αγώνας για την 4η αγωνιστική στον Α' όμιλο, με τον πειραϊκό σύλλογο να πετυχαίνει την 3η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και φθάνοντας στους εννέα βαθμούς να εξασφαλίζει την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Σε ομίλους των τριών ομάδων, ο Εθνικός απέχει έξι βαθμούς από την ολλανδική Πόλαρ Μπίαρς, που έχει 3β. σε δύο αγώνες, ενώ η Λιλ, που προπονεί ο Ανέστης Πεσματζόγλου, παρέμεινε χωρίς βαθμό σε τρία παιχνίδια.

Ο Εθνικός θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στις 18 Φεβρουαρίου 2026 αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Πόλαρ Μπίαρς.

Στον Γ' Όμιλο συμμετέχει και η Γλυφάδα, που δεν αγωνίστηκε στην 4η αγωνιστική, με την ελληνική ομάδα να έχει το πλεονέκτημα απέναντι στην ισραηλινή Χάποελ Γιονκίμ, προκειμένου να ακολουθήσει τη Βαζούτας, επίσης, στα προημιτελικά.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 7-3, 4-3, 8-4.

Eθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 3, Γιαννοπούλου 2, Οικονόμου 1, Μαμόγλου 2, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 2, Σταυρίδου 1, Κανετίδου 4, Τσιούγκρη 2, Κοντογιάννη 2, Μπεκρή, Καραμπέτσου 3

Λιλ (Ανέστης Πεσματζόγλου): Παλ 1, Κίλιτς 1, Αντρές 3, Ντι Φράια 1, Γκολού 1, Ναρντίνι 3, Λιζότ 1.

