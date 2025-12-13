Η Γλυφάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα στη φάση των ομίλων του LEN Euro Cup γυναικών από τη Βαζούτας με σκορ 13-10 για τη 2η αγωνιστική.

Αν και προσπάθησε να βγάλει μεγάλη αντίδραση στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού, η Γλυφάδα ηττήθηκε από τη Βαζούτας με 13-11 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στο LEN Euro Cup γυναικών.

Αυτή η ήττα αφήνει την ελληνική ομάδα στη δεύτερη θέση του ομίλου, με τη Βαζούτας να βρίσκεται πρώτη με έξι βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις γηπεδούχους να παίρνουν το προβάδισμα και μία καλή διαφορά στο τέλος της πρώτης περιόδου (4-1). Το +3 διατηρήθηκε από τη Βαζούτας έως το τέλος του πρώτου μισού της αναμέτρησης (6-3).

Από εκεί και πέρα, το σύνολο του Αργύρη Θεοδωρόπουλου έβγαλε αντίδραση και με καλύτερη άμυνα μπόρεσε να μειώσει στο γκολ στο τέλος της περιόδου (9-8).

Βέβαια, η αντίδραση αυτή δεν ήταν αρκετή και στο τέταρτο οκτάλεπτο η Βαζούτας ανέβασε στα τρία τέρματα την υπέρ της απόσταση (13-10), ώστε να επικρατήσει με το τελικό 13-11.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-2, 3-5, 4-3

Βαζούτας: Σμουκ, Γκόρτερ 2, Βίγκβαρι, Ντόμπι 4, Ντόμπος 1, Μπερεγκζί, Τοθ, Λένβαϊ, Μούκσι 2, Νάγκι, Πόσζε 2, Ντομσόντι 2, Χόρβαθ, Σόλτι

Γλυφάδα: Κυριακοπούλου, Νίνου, Μουστακαριά, Λούδη 1, Γρηγοροπούλου 2, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 4, Οτσόα, Τζωρτζακάκη 2, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα 2, Τσιάρα, Δασκαλάκη