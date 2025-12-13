Βαζούτας - Γλυφάδα 13-11: Η αντίδραση έμεινε... μισή
Αν και προσπάθησε να βγάλει μεγάλη αντίδραση στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού, η Γλυφάδα ηττήθηκε από τη Βαζούτας με 13-11 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στο LEN Euro Cup γυναικών.
Αυτή η ήττα αφήνει την ελληνική ομάδα στη δεύτερη θέση του ομίλου, με τη Βαζούτας να βρίσκεται πρώτη με έξι βαθμούς.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις γηπεδούχους να παίρνουν το προβάδισμα και μία καλή διαφορά στο τέλος της πρώτης περιόδου (4-1). Το +3 διατηρήθηκε από τη Βαζούτας έως το τέλος του πρώτου μισού της αναμέτρησης (6-3).
Από εκεί και πέρα, το σύνολο του Αργύρη Θεοδωρόπουλου έβγαλε αντίδραση και με καλύτερη άμυνα μπόρεσε να μειώσει στο γκολ στο τέλος της περιόδου (9-8).
Βέβαια, η αντίδραση αυτή δεν ήταν αρκετή και στο τέταρτο οκτάλεπτο η Βαζούτας ανέβασε στα τρία τέρματα την υπέρ της απόσταση (13-10), ώστε να επικρατήσει με το τελικό 13-11.
Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-2, 3-5, 4-3
Βαζούτας: Σμουκ, Γκόρτερ 2, Βίγκβαρι, Ντόμπι 4, Ντόμπος 1, Μπερεγκζί, Τοθ, Λένβαϊ, Μούκσι 2, Νάγκι, Πόσζε 2, Ντομσόντι 2, Χόρβαθ, Σόλτι
Γλυφάδα: Κυριακοπούλου, Νίνου, Μουστακαριά, Λούδη 1, Γρηγοροπούλου 2, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 4, Οτσόα, Τζωρτζακάκη 2, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα 2, Τσιάρα, Δασκαλάκη
