Λοράντος: «Βασικός στόχος να γίνει διεκδικητής ο Απόλλων Σμύρνης»

Ο Απόλλων Σμύρνης άρχισε την προετοιμασία του και ο νέος τεχνικός του Τεό Λοράντος, μίλησε για τους στόχους εντός κι εκτός συνόρων.

Mε πολλή διάθεση, όνειρα και φιλοδοξίες ώστε ο Απόλλων Σμύρνης να πετύχει τους στόχους του σε Ελλάδα και Ευρώπη, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) από το κολυμβητήριο της Γλυφάδας η προετοιμασία της αμφίβιας «ελαφράς ταξιαρχίας» για τη σεζόν 2025-26.

Η επίσημη πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή Τεό Λοράντου, περιλάμβανε πολλά χαμόγελα, πολλή όρεξη αλλά και πολλή δουλειά με το… καλημέρα.

Προπόνηση με μπάλα, αλλά επικεντρωμένη εν πρώτοις στη φυσική κατάσταση, παρουσία ακόμη του υπεύθυνου υποδομών Νίκου Μπαμπάνα – θα έχει διευρυμένο ρόλο στον σύλλογο αλλά και εκείνον του συνεργάτη του Τεό Λοράντου – του εφόρου του τμήματος Γιώργου Αγγελάκη, αλλά και του προέδρου του Γυμναστικού Συλλόγου, Σπύρου Μίντζη. Ο νέος πρόεδρος του ΓΣ έχει δώσει το «παρών» σε όλες τις «πρώτες» συγκεντρώσεις των τμημάτων του ερασιτέχνη, με την παρουσία του να έχει ουσιαστικό αλλά και σημειολογικό χαρακτήρα.

Ο Τεό Λοράντος θα έχει ακόμη δύο συνεργάτες από το εξωτερικό (θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες) με τον Απόλλωνα να έχει τόσο βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπόθεσμο πλάνο επίτευξης των στόχων του.

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά είπε ο 54χρονος προπονητής, η στόχευση είναι να «χτίσει» ο Απόλλωνας, με συνεργασία όλων των μερών, ώστε «σιγά σιγά να γίνει πραγματικός διεκδικητής των εγχώριων τίτλων». Τόνισε, ακόμη, τη σημασία της ευρωπαϊκής διάκρισης, καθώς αυτή προσφέρει καταξίωση, επισημαίνοντας ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη για τις επίσημες υποχρεώσεις της στον προκριματικό όμιλο του Euro Cup, τον οποίο θα φιλοξενήσει ως οικοδέσποινα στο Σεράφειο, το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου.

Ο Τεό Λοράντος είπε αρχικά στην κάμερα της επίσης ιστοσελίδας του τμήματος www.apollonwaterpolo.gr: «Όπως είχα δηλώσει και πριν είμαι πολύ χαρούμενος για την ευκαιρία να δουλέψω στον Απόλλωνα! Σε μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Όσον αφορά στους στόχους, μέσα μου έχω αποφασίσει ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Αυτό που θα προσπαθήσω εγώ να κάνω σε συνεργασία με τη διοίκηση, με τον Γιώργο Αφρουδάκη, και με τους παίκτες, είναι ο Απόλλωνας σιγά σιγά να έχει πραγματικούς στόχους. Δηλαδή να φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά να διεκδικεί κάποιους τίτλους, μιλώ για τους εγχώριους. Αυτό θέλει κάποια στρατηγική, κάποια προεργασία, αλλά ο βασικός στόχος – δεν μπορώ να πω ότι είναι μακροπρόθεσμος, διότι, εντάξει, αυτά αποτελούν δικαιολογίες πολλές φορές – είναι αυτός»!

Για την έναρξη της προετοιμασίας και τις πρώτες υποχρεώσεις στις 3 Οκτωβρίου για το Euro Cup είπε: «Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι, σίγουρα αγωνιστικά αλλά και από πλευράς φυσικής κατάστασης, εκείνη τη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι για όλους στον Σύλλογο, από τους διοικούντες, τους φιλάθλους, τον προπονητή και τους παίκτες, ισχύει ότι η Ευρώπη είναι εκείνη που σε καταξιώνει σαν αθλητή, σαν προπονητή, σαν σωματείο. Ο στόχος είναι μεγάλος, το δέλεαρ είναι μεγάλο και όπως είπα θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι και ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας».

Όσο για τη διάθεση των παικτών του;

«Η διάθεση των παικτών είναι δεδομένη. Όταν αποτελείς μέλος μιας ομάδας που έχει τέτοιους στόχους, όταν έχει επικεφαλής που έχουν κάνει πρωταθλητισμό, έχουν μάθει να είναι στον πρωταθλητισμό με τα καλά του και τα κακά του, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, δεν νομίζω ότι οι παίκτες που αυτή τη στιγμή είναι στον Απόλλωνα θα μπορούσαν να έχουν άλλον στόχο. Θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή τη συλλογιστική του συλλόγου και τη δικιά μου και ευελπιστώ ότι θα αφομοιώσουν γρήγορα τα “θέλω” τα δικά μου, τα οποία σίγουρα έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με τη διαφορετικότητα του παιχνιδιού με τους νέους κανονισμούς. Αλλά ξαναλέω θα είμαστε έτοιμοι να πετύχουμε τους στόχους μας, αρχής γενομένης από τις 3 Οκτωβρίου».

Από τη χθεσινή πρώτη προπόνηση απουσίαζαν οι δύο ξένοι του Απόλλωνα, Νίκολα Μπογκτάνοβιτς και Χανς Ντάουμπε, που θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα τις προσεχείς ημέρες, όπως και ο «χάλκινος» Πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα εφήβων, Δημήτρης Σάρρος, που επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας (25/8) στη χώρα μας, ως μέλος της επιτυχημένης πορείας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό της Ρουμανίας.