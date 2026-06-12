Συγκλόνισαν οι πολίστριες του Ολυμπιακού: Κλάματα, αγκαλιές και μετά παρηγόρησαν τις αθλήτριες της Φερεντσβάρος
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει την ομάδα της Φερεντσάρος στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 17-14 (καν. αγ. 14-14) και έτσι έγινε Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του. Μετά το τέλος του αγώνα τα κορίτσια του Ολυμπιακού ξέσπασαν σε κλάματα χαράς, αγκαλιάστηκαν, έπεσαν μέσα στην πισίνα και φυσικά πανηγύρισαν με τον κόσμο τους (με 500 άτομα να δίνουν το παρών στις εξέδρες).
Μάλιστα επέδειξαν και αθλητικό fair play παρηγορώντας τις αθλήτριες της Φερεντσβάρος.
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