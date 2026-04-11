Η Φερεντσβάρος προηγήθηκε μέχρι και 11 γκολ απέναντι στην Ουίπεστ, στο τέλος νίκησε με 16-9 κι απέκτησε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στο Final 4 του Champions League.

Στην ουγγρική κόντρα που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα των πρώτων προημιτελικών του Champions League, η Φερεντσβάρος νίκησε την Ουίπεστ με 16-9 και μετά την περσινή παρθενική της συμμετοχή στο Final 4 του Πειραιά, η ομάδα της Ελευθερίας Πλευρίτου απέκτησε τεράστιο προβάδισμα για να βρεθεί τον Ιούνιο (10 και 12/6) στη Μάλτα.

H Φερεντσβάρος για τρία οκτάλεπτα ήταν καταιγιστική, καθώς προηγήθηκε με 15-4! Όμως η Ουίπεστ είχε αντίδραση, μείωσε σε 15-7 (4:27), η Νέζμελι απέκρουσε στη συνέχεια την εκτέλεση πέναλτι της Φάραγκο (3:07), όμως οι Τίμπα (02:19) και Χετζλ (01:36) διεύρυναν το σερί για την Ουίπεστ, κλείνοντας τη διαφορά στο 15-9 (01:36), με τη Λεϊμέτερ να διαμορφώνει το τελικό 16-9 για τη Φερεντσβάρος.

Η νικήτρια του ουγγρικού ζευγαριού στον ημιτελικό του Final 4 θα αντιμετωπίσει είτε τη Βουλιαγμένη, είτε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σαντ Αντρέου.

Στο άλλο παιχνίδι η ισπανική Ματαρό νίκησε εντός έδρας τη Ρόμα με 13-9. Η νικήτρια του ζευγαριού στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό ή τη Σαμπαντέλ.

Τα στοιχεία των αγώνων

Mαταρό - Ρόμα 13-9

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 5-3, 3-2, 3-2.

Ματαρό (Ντανιέλ Μπαγιάρτ): Τέρε, Κλαβέρια 1, Κ. Μπερτράν 1, Γκουιράλ 1, Ρέμερ 4, Μορέγ 1, Καμπράι 1, Κλ. Εσπάρ, Αβένιο 2, Χάουσιλντ 1, Κερνς, Ρ. Μπερτράν, Μπέχρενς, Ζιλ 1.

Ρόμα (Μάρκο Καπάνα): Σεζένα, Ζαπλάτινα 2, Χερν 1, Σάαπ 2, Ρανάλι 2, Κιαπίνι 1, Κουντέλα, Ντι Κλαούντιο, Πάπι 1, Τσεντάνι, Κοκιόρε, Καρόζι, Μποτιλιέρι, Απρέα.

Φερεντσβάρος - Ουίπεστ 16-9

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 5-1, 5-0, 1-5.

Φερεντσβάρος (Μαρκ Ματάιζ): Κις, Ελ. Πλευρίτου 2, Μάτε, Γκουρισάτι 1, Βάλι 3, Ντε Βρίες, Χέρτζκα 1, Λεϊμέτερ 1, Κούνα 1, Μπ. Ορτίθ 4, Φάρκας, Ζίλαγκι 2, Νέζμελι, Μπόνκα 1.

Ουίπεστ (Μάρτον Μπεντσούρ): Γκολοπέντζα, Αουμπέλι, Αρμάι, Κις, Αλάκζα, Χάιντου 1, Μπάκσα, Φάραγκο 4, Φέκετε, Τίμπα 2, Μασάι, Νάγκι 1, Μπάλαζ, Χετζλ 1.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

1ο παιχνίδι

Μ. Σάββατο 11/4

Σαμπαντέλ - Ολυμπιακός 12-17 (1)

Ματαρό - Ρόμα 13-9 (2)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Ουίπεστ 16-9 (3)

Μ. Παρασκευή 12/4

Οι επαναληπτικοί θα γίνουν στις 16 Μαΐου

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

(10 Ιουνίου)