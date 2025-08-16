Οι Κάκαρης και Σκουμπάκης στην κορυφαία ομάδα του Champions League από τους φιλάθλους (vid)
Ένα μήνα πριν από την έναρξη των προκριματικών του Champions League, η European Aquatics ανακοίνωσε την κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, όπως την επέλεξαν οι φίλοι της υδατοσφαίρισης μέσα από τη σχετική ψηφοφορία.
Ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να επιλέξει την επτάδα, συν δύο αλλαγές και στις επιλογές υπάρχουν δύο ελληνικές παρουσίες.
Ο Κωνσταντίνος Κάκαρης επιλέχθηκε ως κορυφαίος φουνταριστός για την περίοδο του 2024-25, έστω κι αν ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final της Μάλτας.
Ο Δημήτρης Σκουμπάκης αγωνιζόμενος με τη Νόβι Μπέογκραντ, έφθασε μέχρι τον τελικό του Final 4, όπου η Φερεντσβάρος επικράτησε με 13-11 και διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας.
Παρά την επιτυχία της η ουγγρική ομάδα έχει μόλις δύο παίκτες στη βασική ομάδα, τον Κριστιάν Μάνχερτζ, με τα έξι γκολ στον τελικό και τον Ντούσαν Μάντιτς. Η Μπαρτσελονέτα, που ήταν 3η στο Final 4, έχει τρεις παίκτες στην καλύτερη επτάδα.
Η κορυφαία επτάδα
- Τερματοφύλακας: Ουνάι Αγκίρε (Μπαρτσελονέτα)
- Φουνταριστός: Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ολυμπιακός)
- Αμυντικός: Δημήτρης Σκουμπάκης (Ολυμπιακός)
Περιφερειακοί
- Κριστιάν Μάνχερτζ (Φερεντσβάρος)
- Αλβάρο Γρανάδος (Μπαρτσελονέτα)
- Φελίπε Περόνε (Μπαρτσελονέτα)
- Ντούσαν Μάντιτς (Φερεντσβάρος)
Αλλαγές
- Τόμας Βερνού (Γαλλία)
- Άνταμ Νάγκι (Φερεντσβάρος)
