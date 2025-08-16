Οι Κάκαρης και Σκουμπάκης στην κορυφαία ομάδα του Champions League από τους φιλάθλους (vid)

Ο Κωνσταντίνος Κάκαρης και ο Δημήτρης Σκουμπάκης επιλέχθηκαν από τους φιλάθλους στην κορυφαία επτάδα του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2024-25.

Ένα μήνα πριν από την έναρξη των προκριματικών του Champions League, η European Aquatics ανακοίνωσε την κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, όπως την επέλεξαν οι φίλοι της υδατοσφαίρισης μέσα από τη σχετική ψηφοφορία.

Ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να επιλέξει την επτάδα, συν δύο αλλαγές και στις επιλογές υπάρχουν δύο ελληνικές παρουσίες.

Ο Κωνσταντίνος Κάκαρης επιλέχθηκε ως κορυφαίος φουνταριστός για την περίοδο του 2024-25, έστω κι αν ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final της Μάλτας.

Ο Δημήτρης Σκουμπάκης αγωνιζόμενος με τη Νόβι Μπέογκραντ, έφθασε μέχρι τον τελικό του Final 4, όπου η Φερεντσβάρος επικράτησε με 13-11 και διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας.

Παρά την επιτυχία της η ουγγρική ομάδα έχει μόλις δύο παίκτες στη βασική ομάδα, τον Κριστιάν Μάνχερτζ, με τα έξι γκολ στον τελικό και τον Ντούσαν Μάντιτς. Η Μπαρτσελονέτα, που ήταν 3η στο Final 4, έχει τρεις παίκτες στην καλύτερη επτάδα.

Η κορυφαία επτάδα

Τερματοφύλακας : Ουνάι Αγκίρε (Μπαρτσελονέτα)

: Ουνάι Αγκίρε (Μπαρτσελονέτα) Φουνταριστός: Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ολυμπιακός)

Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ολυμπιακός) Αμυντικός: Δημήτρης Σκουμπάκης (Ολυμπιακός)

Περιφερειακοί

Κριστιάν Μάνχερτζ (Φερεντσβάρος)

Αλβάρο Γρανάδος (Μπαρτσελονέτα)

Φελίπε Περόνε (Μπαρτσελονέτα)

Ντούσαν Μάντιτς (Φερεντσβάρος)

Αλλαγές