Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον 7ο τίτλο της ιστορίας του στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών. Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα επικράτησε με 15-13 της Βουλιαγμένης στον τελικό της διοργάνωσης και κατάφερε να διατηρήσει τα κεκτημένα.

Οι «ερυθρόλευκες» δεν μπήκαν καλά στην αναμέτρηση, καθώς συνέχεια βρίσκονταν σε θέση κυνηγού. Η Βουλιαγμένη είχε τον πρώτο λόγο στο σκοράρισμα. Βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με δύο τέρματα, το οποίο διατήρησε έως το τέλος του ματς για να φτάσει στη νίκη.