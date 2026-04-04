Ολυμπιακός: Η απονομή του τίτλου στις Κυπελλούχες Ελλάδας
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον 7ο τίτλο της ιστορίας του στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών. Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα επικράτησε με 15-13 της Βουλιαγμένης στον τελικό της διοργάνωσης και κατάφερε να διατηρήσει τα κεκτημένα.
Οι «ερυθρόλευκες» δεν μπήκαν καλά στην αναμέτρηση, καθώς συνέχεια βρίσκονταν σε θέση κυνηγού. Η Βουλιαγμένη είχε τον πρώτο λόγο στο σκοράρισμα. Βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με δύο τέρματα, το οποίο διατήρησε έως το τέλος του ματς για να φτάσει στη νίκη.
Η απονομή του Κυπέλλου Ελλάδας στον Ολυμπιακό
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.