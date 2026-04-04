Ολυμπιακός: Η απονομή του τίτλου στις Κυπελλούχες Ελλάδας

Δημήτρης Μύτικας
Ο Ολυμπιακός στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για τη φετινή σεζόν, επικρατώντας στον τελικό με 15-13 της Βουλιαγμένης. Η απονομή των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον 7ο τίτλο της ιστορίας του στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών. Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα επικράτησε με 15-13 της Βουλιαγμένης στον τελικό της διοργάνωσης και κατάφερε να διατηρήσει τα κεκτημένα.

Οι «ερυθρόλευκες» δεν μπήκαν καλά στην αναμέτρηση, καθώς συνέχεια βρίσκονταν σε θέση κυνηγού. Η Βουλιαγμένη είχε τον πρώτο λόγο στο σκοράρισμα. Βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με δύο τέρματα, το οποίο διατήρησε έως το τέλος του ματς για να φτάσει στη νίκη.

Η απονομή του Κυπέλλου Ελλάδας στον Ολυμπιακό

@Photo credits: INTIME
     

    Φόρτωση BOLM...
     

